隱蔽家中多年 父母退休後搵工 受責後斬上司 麥當勞員工囚10年

【明報專訊】前年西營盤麥當勞一名男員工疑被主管責罵後，到附近肉檔取刀折返餐廳，連斬主管頭部多刀。員工昨於高院承認一項企圖謀殺罪，案情顯示，當日被告「擺烏龍」到錯麥當勞分店當值，事主責罵被告工作表現惡劣後，被告默不作聲離開，回來後用刀斬事主。辯方求情透露，被告在家隱蔽多年，至父母退休後才投身社會工作。法官表示，事主傷勢嚴重，不接受被告受激怒下行兇，判處被告監禁10年
事緣去錯當值分店 認企圖謀殺
被告陳智誠（現31歲）承認於2023年6月18日在西營盤皇后大道西「麥當勞」餐廳內，企圖謀殺王姓事主。案情指，被告自當年5月27日起任職麥當勞的兼職員工，負責炸物區的夜班位置。被告在案發之前已經被同事及經理批評其工作表現。案發當日，被告提早13分鐘回到西營盤麥當勞分店內準備工作，惟他當日理應到被編派的金鐘麥當勞分店工作。
休班消防客人制止襲擊
被告被捕時稱不認識事主
事主發現被告弄錯當值地點後責罵被告，被告默不作聲離開。其後他到附近肉檔擸了兩把切肉刀後折返餐廳，走到事主身後斬向事主頭部兩次，事主轉身後被斬中前額。事主驚呼逃走，一名光顧餐廳的休班消防員見狀協助制止襲擊，被告逃跑。警方接報後截停被告，當時被告身有血迹，聲稱自己案發時在家睡覺，亦不認識事主。
事主當日被送院搶治，枕骨及後頸均有逾10厘米裂傷，頭骨骨折，頸部肌肉被切斷。事主亦出現嚴重的壓力緊張，需接受心理治療，事主留醫8天後出院。
辯方求情稱，被告初犯，自中六畢業一直沒有工作，6年間在家中打機度日，直至父母退休後才開始工作。被告在麥當勞工作之前曾任職廚師3個月。辯方續稱，被告屢受同事批評，受挑釁下犯案。法官判刑時稱，醫生報告顯示事主視力有25%受損，並患上創傷後壓力症。法官認為事主傷勢嚴重，不接納被告在激怒下才行兇，惟考慮被告認罪，判被告囚10年。