隱蔽家中多年 父母退休後搵工 受責後斬上司 麥當勞員工囚10年

事緣去錯當值分店 認企圖謀殺

被告陳智誠（現31歲）承認於2023年6月18日在西營盤皇后大道西「麥當勞」餐廳內，企圖謀殺王姓事主。案情指，被告自當年5月27日起任職麥當勞的兼職員工，負責炸物區的夜班位置。被告在案發之前已經被同事及經理批評其工作表現。案發當日，被告提早13分鐘回到西營盤麥當勞分店內準備工作，惟他當日理應到被編派的金鐘麥當勞分店工作。

休班消防客人制止襲擊

被告被捕時稱不認識事主

事主發現被告弄錯當值地點後責罵被告，被告默不作聲離開。其後他到附近肉檔擸了兩把切肉刀後折返餐廳，走到事主身後斬向事主頭部兩次，事主轉身後被斬中前額。事主驚呼逃走，一名光顧餐廳的休班消防員見狀協助制止襲擊，被告逃跑。警方接報後截停被告，當時被告身有血迹，聲稱自己案發時在家睡覺，亦不認識事主。

事主當日被送院搶治，枕骨及後頸均有逾10厘米裂傷，頭骨骨折，頸部肌肉被切斷。事主亦出現嚴重的壓力緊張，需接受心理治療，事主留醫8天後出院。

辯方求情稱，被告初犯，自中六畢業一直沒有工作，6年間在家中打機度日，直至父母退休後才開始工作。被告在麥當勞工作之前曾任職廚師3個月。辯方續稱，被告屢受同事批評，受挑釁下犯案。法官判刑時稱，醫生報告顯示事主視力有25%受損，並患上創傷後壓力症。法官認為事主傷勢嚴重，不接納被告在激怒下才行兇，惟考慮被告認罪，判被告囚10年。

【案件編號：HCCC 333/24】