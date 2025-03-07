花蓮縣政府率團來港 一員被捕疑涉舊案

陸委會昨午召開例行記者會稱，隨團人員上月18日晚上10時抵港，陸委會駐港人員翌早11時接獲該團人員通知方得悉事件；被捕人出庭當日，駐港人員亦到場了解。梁文傑稱，被捕人曾申請保釋遭拒，若今日（7日）法官再拒絕申請，案件將在下月17日正式開審，被捕人公司已為其聘請律師。

陸委會：25年前案件 涉款1萬美元

有港媒引述消息稱，案件涉及2019年假冒內地官員騙案，受害人損失329萬元，涉案其中一個中銀戶口由被捕人持有。梁文傑稱，相關消息與陸委會所了解資訊不同，正查詢真偽。至於拘捕是否涉及政治因素，他稱相信香港警方知悉被捕人是隨花蓮縣政府赴港，在這情况下拘捕，他認為「也許可以不用這麼做」。被問到在港未有陸委會代表、只有僱員情况下，會否影響來港台灣人日後求助，梁認為處理類似案件時確實受限，但會盡力協助。