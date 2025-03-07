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港聞

港聞二

花蓮縣政府率團來港 一員被捕疑涉舊案

【明報專訊】台灣立委傅崐萁及花蓮縣政府人員等上月來港參與旅遊博覽會，台媒報道指隨團一名陳姓女子入境時被捕。台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑昨稱，被捕人在花蓮兆豐農場工作20年，負責公關及稽查等，形容其背景單純，相信案件「很難有國家安全或其他特殊理由」，又指被捕人涉及25年前的案件、涉款1萬美元，他對突然拘捕感「出乎意料」，期望香港司法制度保障台人權利。

陸委會昨午召開例行記者會稱，隨團人員上月18日晚上10時抵港，陸委會駐港人員翌早11時接獲該團人員通知方得悉事件；被捕人出庭當日，駐港人員亦到場了解。梁文傑稱，被捕人曾申請保釋遭拒，若今日（7日）法官再拒絕申請，案件將在下月17日正式開審，被捕人公司已為其聘請律師。

陸委會：25年前案件 涉款1萬美元

有港媒引述消息稱，案件涉及2019年假冒內地官員騙案，受害人損失329萬元，涉案其中一個中銀戶口由被捕人持有。梁文傑稱，相關消息與陸委會所了解資訊不同，正查詢真偽。至於拘捕是否涉及政治因素，他稱相信香港警方知悉被捕人是隨花蓮縣政府赴港，在這情况下拘捕，他認為「也許可以不用這麼做」。被問到在港未有陸委會代表、只有僱員情况下，會否影響來港台灣人日後求助，梁認為處理類似案件時確實受限，但會盡力協助。

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