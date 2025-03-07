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港聞

港聞二

遇價格差異者65%不獲解釋 218人1投訴

【明報專訊】消委會接獲有關私營醫療服務的投訴中，收費爭議個案佔最多、達45.5%，但消委會調查發現，受訪者中約67%曾遇價格差異，當中約65%並沒獲得任何解釋，218名未獲解釋價格差異的受訪者中，僅1人有投訴；報告指大部分受訪者緘默，是因為不熟悉投訴渠道、認為投訴耗時等。消委會建議業界訂定內部指引，處理各種收費爭議程序，以及由指定人員處理收費爭議投訴等。

緘默主因：不熟渠道、盼與醫生關係良好

消委會主席陳錦榮指出，私營醫療服務投訴中，服務費用預算與最終帳單的差異是收費爭議投訴的主因之一，截至上月，個案整體調停成功率僅35.6%，反映解決相關投訴具挑戰。

報告提到，遇到價格差異的受訪者僅約35%獲解釋，差異主因包括實際病情與最初評估不同（46.5%）、病人要求額外服務（15.2%）及主診醫生改變治療計劃（11.1%）。報告引述受訪者指，只要價格差異有合理原因支持，便會接受；另有受訪者考慮投訴但最終放棄，原因包括不熟悉投訴渠道、認為投訴耗時或希望與醫生保持良好關係。

有稱院方僅口頭講預算 縱投訴難成立

有受訪者認為，醫生或醫務所可找到理由解釋帳單與費用預算的差異，而之前是以口頭形式提供預算、無書面證明，即使投訴亦未必成立。報告指出，消費者普遍認為，若醫護事先解釋有可能出現價格差異或提前告知潛在額外費用，對他們有幫助。至於私院解釋價格差異主因，則包括病人實况與初步評估大相逕庭、病人康復較預期慢，超越私院控制範圍等。

消委會建議，私院及日間醫療中心應訂明收費爭議處理程序，確保處理方法一致及有效；另應訂明回應投訴時間及收費爭議調停流程的指標，以及指派特定個人或團隊處理。消委會亦建議政府積極與使用者交流，定期有系統抽樣調查，再將意見整合傳達私營醫療機構，以持續改進私營醫療市場。

（消委報告）

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