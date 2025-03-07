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私院醫費欠透明 切痔瘡此3萬彼8萬 消委倡建中央資料庫 醫衛局：透明度立法諮詢年內推

【明報專訊】消委會昨發表有關本港私營醫療機構服務收費的研究報告，指私家醫院及日間醫療中心提供的服務收費機制欠透明度及含糊，機構的價目表無披露定價基準、亦無列出醫生費；各私院對相同治療的收費差異顯著，例如住院痔瘡切除術的中位數收費介乎3.3萬至8.5萬元，相差152%；近四成受訪消費者僅獲口頭告知費用預算。消委會提出五大建議，包括由政府建立記錄私營醫療機構和醫生收費的中央資料庫，並明確要求治療前向病人提供書面服務費用預算（見表）。

明報記者

醫衛局昨回應稱，去年《施政報告》公布計劃今年就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界，政府正積極籌備有關立法的諮詢工作，包括參考消委會報告內容和2016年推出提高私家醫院收費透明度的先導計劃之運作經驗，並與不同持份者保持溝通，計劃年內公布諮詢建議。

4年191投訴涉720萬元 四成收費爭議

消委會發表《信心與價值：提升醫療價格透明度》研究報告，以問卷訪問500名消費者及對30人深入訪談，以及對私院及日間醫療中心做問卷調查等。調查涵蓋13間有提供衛生署建議的30種常見及非緊急治療的私院、128間日間醫療中心。報告指出，現行《私營醫療機構條例》列明收費透明度需採取的措施，但各私院及日間醫療中心做法不一，市場缺乏價目資料或服務預算的披露準則。

消委會2021至2024年接獲191宗相關投訴，涉款逾720萬元，當中45.5%個案與價格或收費爭議有關，是投訴主因。消委會主席陳錦榮稱，有投訴人入院接受十字韌帶及半月板修復手術，院方初時報價約12萬元，但手術前才告知報錯價，實收17萬至21萬元，投訴人考慮時間有限，只能無奈接受；投訴人術後向院方及消委會投訴，院方回覆消委會稱當時因報錯價需重新報價，鑑於當時手術室預約時間到，院方未能給予重新考慮，故決定只退回9000元。

同機構同治療 收費可差六成

公布過往收費統計數據是《條例》訂明提高收費透明度措施之一，當局亦有在網上公布該30種治療的過往收費統計數據。消委會發現，各私院對相同治療的收費差異顯著，舉例提到痔瘡切除術、胃鏡及大腸鏡檢查、剖腹分娩的收費，其中胃鏡及大腸鏡檢查收費中位數介乎2.6萬至5.7萬元，相差119%。即使在同一機構接受同一治療，收費亦有明顯差異，某一私院的胃鏡及大腸鏡檢查分別曾收費5萬及8.2萬元，相差64.1%。

醫療套餐增收費確定性 指私院少推

消委會認為醫療套餐能提高收費的確定性，但調查發現，只有一間私院為26種治療提供套餐式收費，有7間只就6種或以下治療提供套餐。另外，各私營醫療機構提供的套餐無清楚列明額外收費，消委會相信或許難以訂立「不包項目」（例如諮詢費和醫生費）標準收費，有可能收費不菲，例如有機構提供腸胃鏡檢查的6天治療藥費可超過1.9萬元，令消費者難貨比三家。

各院收費統計舊 無查閱者2/3不知數據存在

此外，消委會發現有9間私院提供2023年的收費統計數據，4間只提供2022年數據；同時，只有一成受訪者曾查閱數據，無查閱者有三分之二稱不知道有該數據；不少人認為數據難以理解，例如使用「百分位數」概念，消委會建議用淺白文字詮釋。

消委會就提高醫療收費透明度提出五大建議，總幹事黃鳳嫺形容，業界及政府對建議態度正面，包括建議政府借鑑澳洲維多利亞州、新加坡和美國佛州等市場經驗，建立中央資料庫，記錄所有私院30種治療／程序過往費用和收費，並擴展資料庫適用範圍至所有日間醫療中心等。消委會亦建議業界採用一套通用治療／程序的編碼機制，促進各持份者就治療／程序決策的溝通，以及就不同私院及日間醫療中心的收費比較。

（消委報告）

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