影響新煽動罪被告答辯 陳弘毅：判決參考價值大

翻查資料，大部分《刑事罪行條例》下的煽動案之司法程序已完結，目前只餘「立場新聞」煽動刊物案上訴、黎智英案，以及男子徐凱駿承認煽動後提出上訴等案仍待審理。

另外，社民連前成員周劍豪早前被控「新煽動罪」下的「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，早前向法庭申請押後答辯，以待終審法院就譚得志案頒布判辭。

就譚得志案對「新煽動罪」的影響，基本法委員會前委員、港大法律學院教授陳弘毅回覆查詢時表示，今次判決對「新煽動罪」有重大參考價值，終院裁定本案罪行檢控，毋須證明被告有意煽動暴力或擾亂公共秩序，只需滿足該控罪的有關條文要求，與「新煽動罪」的條文大同小異。

前刑事檢控專員江樂士則認為，終院判決對「新煽動罪」案件參考價值不大，因判決「基本上是澄清舊法例的立場」。對於終院裁定《刑事罪行條例》下的煽動罪毋須在高院由法官和陪審團審理，江樂士稱逾九成刑事案都是由區院法官或裁判官審理，具足夠能力判斷哪些言論具煽動性。

判決提「兼顧恰當的表達自由」

學者：新罪相關憲法挑戰將失敗

另外終院在判決形容，《刑事罪行條例》下的煽動罪「兼顧恰當的表達自由」。港大法律學院教授楊艾文分析，今次判決意味（implies）有關「新煽動罪」不相稱地限制言論自由的憲法挑戰（facial challenge）都會失敗。楊同時補充，在憲法案件，人權相關挑戰可以不同形式出現。