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快必案終極敗訴 官：毋須證煽暴意圖 國安條例就煽動元素「定論」 終院「不能引入矛盾規則」

【明報專訊】人民力量前副主席譚得志（快必）在街站發表「光時」等口號，2022年於區院被判「發表煽動文字」等11罪罪成，監禁40個月。譚早前就定罪及刑期上訴遭駁回，之後提出終極上訴。終院昨頒判辭稱，無充分理由顯示煽惑暴力意圖為煽動罪必要元素，又提到去年實施的《維護國家安全條例》（下稱《國安條例》），已廢除譚被控的煽動罪，並對煽動意圖元素的爭議「作出定論」，終院「不能引入造成矛盾的規則」，最終駁回上訴。

卓孝業：歡迎判決

副保安局長卓孝業昨稱，終院在判辭再次清晰說明，控方毋須證明煽動罪被告有意圖煽動使用暴力或擾亂公共秩序，他對判決表示歡迎。

政府發稿表示，《國安條例》第25條已清楚訂明煽動罪中，控方毋須證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖。

稱條文「或」字分隔各意圖

煽暴僅屬其一非必要

本案為回歸後首宗上訴至終審法院的煽動案，牽涉兩項法律議題（見表）。就「煽暴意圖」議題，終院追溯本港煽動罪歷史，稱《1938年煽動條例》，沒有說明煽惑暴力或擾亂公眾秩序是有關罪行必要元素；至案發期間，涉案《刑事罪行條例》第9條訂明，煽動意圖包括「引起或加深不同階層的（特區居民）間的惡感及敵意；或煽惑他人使用暴力；或慫使他人不守法或不服從合法命令」等。終院指出，各項意圖以「或」字分隔，按字面解讀，煽惑他人使用暴力的意圖「只是多個煽動意圖的其中一種形式」。

終院重申涉案條文的用字和立法歷史均「不支持」煽惑暴力或擾亂公眾秩序的意圖為涉案罪行必要元素，又形容條文「延續始於1938年的取向，務求兼顧恰當的表達自由」，裁定控方毋須證明被告具煽惑暴力或擾亂公共秩序的意圖。

終院其後補充，根據去年實施的《國安條例》，控方只需證明被告具其中一項煽動意圖便足以舉證；又指《國安條例》已就煽動意圖元素的爭議「作出定論」，認為上訴方援引2023年英國樞密院判決指應視煽惑暴力或擾亂公共秩序為控罪必要元素，說法「無法成立」。

至於另一法律議題、涉案罪行是否必須在高院由法官和陪審團審理，終院指出，涉案罪行橫跨《港區國安法》實施前後，故要分析國安法生效前後情况。

就國安法生效前情况，終院表示，雖然根據《刑事訴訟程序條例》，除非某罪行「聲明為叛逆罪」等，否則只可循「簡易程序」審理；惟原審時譚得志除了被控煽動罪，亦面臨可循「公訴程序」或「簡易程序」審理的《公安條例》罪行；而《裁判官條例》訂明裁判官可於移交「可公訴罪行」時，把關連的「簡易程序」罪行「順帶」移交區院審理。終院遂裁定涉案罪行可移交區院審理。

交高院「耗資源」 爭議同駁回

就國安法生效後情况，終院指出，《國安法》訂明危害國安案件的審判循「公訴程序」，故本案罪行於國安法實施後變為循「公訴程序」處理的罪行；惟本案罪行「相對輕微」，若必須交付高院由法官或陪審團審訊，會「不必要地耗用司法資源」、「帶來不必要的程序複雜問題」，與國安法訂立的精神、即「公正、及時和有效」辦理危害國安案背道而馳。終院強調，要顧及審案法院的級別「具有充分彈性」，裁定本案罪行毋須在高院審理，一致駁回譚得志上訴。

【案件編號：FACC 12/24】

相關字詞﹕終極上訴 譚得志 煽動意圖 發表煽動文字罪 維護國家安全條例 刑事罪行條例

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