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黎智英52日作供畢 辯方擬呈其他媒體報道被拒

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨日第144日審訊。黎去年11月20日起出庭自辯，昨結束共52日作供，辯方隨後擬向法庭呈交文件，證明當時有《蘋果》以外媒體報道兩辦對《基本法》22條的詮釋，回應控方對黎專欄文章的質疑。法官質疑辯方做法為填補黎證供的空缺如「走後門」，拒絕讓報道呈堂。

辯方昨日展示黎智英的秘書2018年發送予黎的WhatsApp信息，提及《壹週刊》、《飲食男女》及「美蘋」將召開「飯盒會」，與會者包括黎智英、張劍虹、李兆富等。黎確認收過信息，「美蘋」是與美國版中文新聞相關。辯方另向黎展示過百頁他與秘書的通訊紀錄，黎確認紀錄由飯盒會引伸，但與編採事務無關。辯方結束覆問，黎向法官席說「謝謝」，法官杜麗冰報以微笑，黎在懲教人員陪同下返回犯人欄。

辯方隨後呈交專家證人Alan Jeffries的書面供辭，涉WhatsApp轉發功能和黎與秘書通訊紀錄的擷取。此外，就控方指黎2020年4月於《蘋果》文章〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉中「中共出擊撕掉《基本法》，摧殘香港一國兩制特別行政區地位」的評論無基礎，辯方擬另呈文件，包括《明報》就中聯辦和港澳辦如何詮釋《基本法》22條的報道。

官質疑為補黎證供空缺 如「走後門」

法官李運騰表示，黎作供時只確認曾閱讀《蘋果》報道，質疑辯方不應藉此填補黎證供的空缺。辯方否認，稱是從另一角度舉證，法官杜麗冰形容做法如「走後門」，除證明確有其他報道外無助辯方案情。辯方其後解釋，報道內容獲中聯辦的說法支持，文件另涵蓋律政司長演說，李官指演說或涉傳聞證供，若黎無為意難以適用。3名法官考慮後認為文件與案件無關，駁回辯方申請。

審訊今續，以待辯方修訂承認事實，以及讓《蘋果》一方準備呈交給法庭的資料，料辯方舉證完畢。

【案件編號：HCCCC 51/22】

（黎智英案）

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