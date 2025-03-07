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鄧岳君：公道自在人心 鄒母：要堅持善良公義

【明報專訊】終極勝訴的前支聯會常委鄧岳君庭外表示，「公道自在人心」，裁決還了支聯會義工和支持者一個公道，是很大安慰。他引用電影《填詞L》主題曲歌詞「曾經有你的執拗故事才有我」，感謝鄒幸彤的堅持對支聯會起鼓舞作用。到庭旁聽的鄒幸彤母親離開終院前展示寫有「逆風前行」的鎖匙扣，感謝各界關心。

昨早終院聆訊數分鐘內完成，首席法官張舉能簡單宣讀支聯會拒交資料案和快必煽動案的結果，隨後散庭。鄒幸彤聞訊時笑容燦爛，向親友舉起V字勝利手勢，之後被帶返囚室。就初選案服刑的譚得志沒到庭聽取裁決。

案件源於警方2021年8月去信支聯會常委索取資料，一個月後支聯會解散。鄧岳君庭外表示，對結果心中有數，「今日可以證明支聯會不是外國代理人，希望將來可以證明，八九民運不是反革命暴亂」。鄒幸彤母親則希望世界更好，「大家要堅持善良、公義」，女兒常說做正確的事，無理由不開心。

James Scott生前向鄒贈書 稱受鼓舞

據了解，著名政治人類學家James C. Scott去年離世前，曾向獄中的鄒幸彤贈送Domination and the Arts of Resistance一書。他在扉頁留下祝福字句，稱受鄒的勇氣和精神鼓舞，盼鄒早日出獄。

（港區國安法）

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