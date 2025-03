鄧岳君：公道自在人心 鄒母：要堅持善良公義

昨早終院聆訊數分鐘內完成,首席法官張舉能簡單宣讀支聯會拒交資料案和快必煽動案的結果,隨後散庭。鄒幸彤聞訊時笑容燦爛,向親友舉起V字勝利手勢,之後被帶返囚室。就初選案服刑的譚得志沒到庭聽取裁決。

案件源於警方2021年8月去信支聯會常委索取資料,一個月後支聯會解散。鄧岳君庭外表示,對結果心中有數,「今日可以證明支聯會不是外國代理人,希望將來可以證明,八九民運不是反革命暴亂」。鄒幸彤母親則希望世界更好,「大家要堅持善良、公義」,女兒常說做正確的事,無理由不開心。

James Scott生前向鄒贈書 稱受鼓舞

據了解,著名政治人類學家James C. Scott去年離世前,曾向獄中的鄒幸彤贈送Domination and the Arts of Resistance一書。他在扉頁留下祝福字句,稱受鄒的勇氣和精神鼓舞,盼鄒早日出獄。

(港區國安法)