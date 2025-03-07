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陳弘毅稱只涉細則詮釋 不需人大釋法

【明報專訊】就支聯會拒交資料案的終院裁決，基本法委員會前委員兼港大法律學院教授陳弘毅認為關鍵在終院對《港區國安法》實施細則附表5的條文解釋，若警方引用該條文須證明對象是外國組織或代理人，他相信今次不涉人大常委會解釋國安法問題。行會成員兼資深大律師湯家驊亦估計現階段人大釋法可能不大，「希望大家別提請（釋法），事後輸打贏要」。

陳弘毅稱，本案判決關鍵不在它對公共利益豁免權（PII）的處理，而是控罪所涉的國安法實施細則附表5的條文解釋。附表5涉及外國組織或外國代理人，根據終院解釋，如要入罪，控方須證明支聯會是外國代理人。而附表7規定則不同，無明文提到外國代理人，只需證明警方合理懷疑涉案者持有相關資料，便可向法院申請提交資料的命令，而附表5毋須向法院提出申請。

陳稱，支聯會案只涉及法院對實施細則個別條文的解釋，不涉及人大常委會解釋國安法的問題。如政府堅持索取有關資料，也可考慮應用實施細則附表7，至於附表5的有關條文，也不排除日後修改的可能。

湯家驊料控方更審慎 周浩鼎稱技術性過關

湯家驊說今次法庭判決清晰，「睇唔到有啲乜嘢誤解」，控方誤解實施細則的權力，可能因新條例較複雜，而艱深條文在普通法制度中須法庭指正運用方式的情况常見，相信控方日後會更審慎。前刑事檢控專員江樂士亦稱，終院判決確立外國代理人是控罪元素，以及維護公平審訊權利。

立法會議員周浩鼎稱，鄒幸彤等人是在嚴謹的條例下「技術性」過關，而終院對實施細則的解釋，印證了確立指控的門檻相當嚴格。

港大法律學院教授楊艾文就關於公眾利益豁免權（PII）的判決認為，終院已確立既定方式處理刑事案件中的PII問題，它既能維護被告接受公平審判的權利，同時顧及公眾利益。

（港區國安法）

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