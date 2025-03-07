支聯拒交資料終極得直 國安案首例 官：控方須證「外國代理人」 隱資料適得其反

明報記者

政府：研完善法制及執行機制

保安局副局長卓孝業昨晚稱會研究判辭再決定下一步行動。特區政府發言人表示，會仔細研究判辭和法律原則，亦會審視特區維護國安的執法經驗，研究如何完善法律制度及執行機制。

上訴人鄒幸彤、時任支聯會常委鄧岳君及徐漢光，2023年被時任裁判官羅德泉裁定「沒有遵從通知規定提供資料罪」成，判囚3個半月，去年被高院原訟庭法官黎婉姬駁回上訴，已服畢刑期。終院昨裁定下級法院均犯錯，推翻大部分法律議題原審裁決。鄒得知勝訴時笑容燦爛（見另稿）。

倘只「合理懷疑」代理人 應引附表7非附表5

警方國安處2021年向支聯會發通知書索取資料，上訴圍繞控方須否證明支聯會實際上是「外國代理人」，構成附表5控罪元素。終院判辭稱，國安法及附表5條文用字，都支持接收通知對象須是實在外國代理人，而非僅有合理理由相信。終院指出，附表5略去合理相信的描述，附表7則貫徹說明合理相信的字眼，寫法經過思量。

立法原意方面，終院稱附表5授權警方證明某組織是「外國代理人」，不必向法庭申請命令，可直接發通知書；附表7則要求警方透過律政司長向法庭申請，令法庭有合理理由信納某組織管有資料。終院認為，附表5賦權警方在無法院監督下行事，涉及門檻較高，須證明組織實際是外國代理人；若僅以合理懷疑為基礎，應引用附表7。就原審裁判官稱附表5無表明如何辨識外國代理人，顯示毋須證明身分，終院認為看法錯誤，而原訟庭採納載有錯誤主張的原審判辭，不予接納。

被告有權庭上挑戰通知書 高院用錯原則

此外，原訟庭早前引用鄒幸彤煽惑六四集結案的法律原則，稱被告有充分機會挑戰警方通知書合法性，不得在審訊挑戰。終院認為原訟庭誤用原則，帶來嚴峻後果，因煽惑集結案和本案不同，實施細則無設定任何獨立程序讓被告爭辯通知書效力。終院稱被告享有無罪推定，假設有人被剝奪爭辯權利，是攸關宏旨之事，裁定被告有權質疑通知書合法性。

國安法前資料 亦須按要求交

就警方可否索取國安法生效前、追溯至1989年的資料，終院稱本案關乎被告無遵從通知書，控罪發生於國安法生效後，無追溯生效前作為。只要法庭信納警方有合理理由相信資料有助防止國安罪行，無論資料何時出現均必須提交。

至於控方以PII為由拒絕披露資料，終院稱被告抗辯時力陳支聯會非外國代理人，而控方文件被大幅遮蓋，被告無從得知支聯會如何符合外國代理人定義，控方移走材料對舉證而言適得其反，有礙公平審訊。

翻查資料，本案是首次有國安法被告終極勝訴撤罪。以往終院敗訴的國安案包括黎智英保釋案、羊村繪本被告保釋案及呂世瑜減刑案。

【案件編號：FACC 10-11/24】

（港區國安法）

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