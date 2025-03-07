觀塘「智慧交管2.0」 AI實時提解塞方案

11組鏡頭 監測9條主街

觀塘警區2023年時曾推出「智慧交管1.0」，以人手採集區內交通數據，研究區內交通調配方案，經優化後警力投入由50人縮減至6人，現進一步冀結合科技拓展為「智慧交管2.0」。觀塘警區行動主任余承霖稱，STMS已完成硬件裝設，在觀塘商貿區安裝11組鏡頭，可覆蓋區域近七成範圍。據警方提供圖像，系統涉及9條主要街道及13組交通燈，包括偉業街到成業街、駿業街到敬業街等範圍。鏡頭組合下會懸掛二維碼，供公眾掃描查詢項目相關資訊。

科大極智慧城市研究學院高級工程師吳嘉輝表示，STMS同時供警務處、運輸署使用，正式上線後工作人員可監測區內道路，檢視實時影像。他以成業街塞車為例，系統會發出紅色通知，建議派一名警員疏導交通，若塞車結束，系統會提醒問題解決，彈出綠色通知。

系統介面中，道路擠塞程度會以綠、黃、紅三色顯示輕微至嚴重，不過市場上導航軟件亦有同類功能。吳稱，開放軟件透過算法計算擠塞程度，而STMS透過監控鏡頭蒐集的是最準確數據，又說未來會考慮整合其他部門數據。

稱不用於執法 不設人面識別

余承霖補充，運輸署有一兩名人員24小時在控制中心監控交通燈，警方亦有人員全天監控，另有6名警員仍須恆常地在工作日繁忙時段落區管理交通。他希望系統應用後，根據系統建議可令交通管理工作毋須再恆常化。余強調，該系統聚焦改善交通，不會用於執法。對於私隱保護，他稱STMS已通過第三方機構認證，且會在28日後自動刪除數據，亦不會設人面識別功能。