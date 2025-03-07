青少年護齒計劃開始預約 逾1/3共付額過200

暫114牙醫將增宣傳 業界：多正觀望

計劃為期3年，資助合資格青少年每年接受一次私營牙科服務，包括洗牙、口腔檢查等（見表）。政府就每次服務資助200元，青少年須支付共付額，政府建議200元。市民可在計劃網站搜尋牙醫並預約診症。

衛生署稱，截至周三有逾250名牙醫申請，當中114名牙醫獲批，正全力審批餘下申請，「盡力追」服務點。被問到參加牙醫會否較少，或未能實現每年37萬青少年受惠，衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢強調，計劃屬嶄新服務，「初期需要谷一谷」，又說現為考試季節，學生參與率較低，相信假期會改善，繼而吸引更多牙醫參加。

最平50最貴780 北區西貢暫2服務點

衛生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩稱，不會訂立牙醫數目的績效指標（KPI），計劃要求牙醫加入醫健通及基層醫療指南，相信牙醫需時消化，未來會加強宣傳。至於北區、西貢區目前僅各有兩服務點，王說會密切留意各區牙醫數目，考慮落區宣傳。

約六成牙醫服務點釐定的共付額為200元或以下。計劃網站顯示，共付額介乎50至780元。被問到會否認為780元共付額過高、會否設封頂機制，許美賢相信市民會傾向選擇較廉宜的牙醫，並稱牙醫可每年調整共付額，署方亦會監測牙醫服務和口碑等。

牙醫學會會長陳超余接受本報查詢稱，相信業界仍在觀望市場反應，又說牙醫釐定的共付額受租金、時間成本等影響，有較大差異屬合理現象。

另外，若青少年在當日有需要並同意接受自費治療項目，包括X光檢查、補牙及脫牙，牙醫須按照已於計劃網頁公開的診金收費。若青少年因任何原因未接受洗牙，計劃規定牙醫最多只能收取50元。