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晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人

【明報專訊】文體旅局去年12月底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，局長羅淑佩昨與旅遊業代表會面商討。旅遊業議會表示，業界關注培育人才的政策，指新冠疫情後入行的年輕人明顯減少，深度遊及外語導遊尤其嚴峻，盼局方推展更多實習計劃及增加名額、降低「指定外語導遊臨時持牌特設計劃」的申請門檻。

與羅淑佩會面的業界包括旅遊界立法會議員姚柏良、旅議會主席譚光舜及一眾代表、業界八大屬會及旅遊界選委。羅淑佩形容會上交流坦誠、友好和積極，而且一致支持《藍圖2.0》，提到業界較關注人手短缺，酒店業、旅行社領隊、導遊以至司機均不足，將「看看如何提出協助或縮短某些流程」。

旅議會總幹事楊淑芬稱，旅遊業在疫後持續人手短缺，近年主力發展的深度遊導遊嚴重不足，「特別是懂得講歷史背景、講故事的」，期望當局培育更多人才。她另指，業界亦欠缺部分外語語種的導遊，會上有同業提及近月需招待5000名越南旅客，惟精通越南語的導遊極少，盼局方進一步放寬「指定外語導遊臨時持牌特設計劃」的申請門檻及加快審批。

根據旅遊業監管局網頁，特設計劃要求持牌旅行代理商在舉辦活動或行程的最少兩個月前遞交申請，申請人須於特設牌照有效期第一天起計之前的一年內修畢特設講座。旅監局回覆稱，去年11月推出的「特設計劃」屬短期措施，旨在短期內補充外語導遊供應；局方將積極推進《藍圖2.0》涉及該局的措施，包括「專項專牌」計劃，長遠增加持牌導遊供應。

上調飛機離境稅草案明刊憲

另外政府昨日公布，飛機乘客離境稅由120元上調至200元的修例草案將於明日（7日）刊憲，新稅率適用於10月1日或之後購買的機票，預計政府收入每年增加約16億元。草案本月19日交立法會首讀及開始二讀辯論。

財庫局昨亦會見旅遊業代表，局方稱會上聽取業界對增加飛機乘客離境稅意見，局方代表表示決定如何落實時會考慮持份者意見。旅行社東主協會主席梁國興關注，增加該稅項將減低旅客到港旅遊或轉機意欲，削弱本港競爭力，冀當局採納業界聲音，「最好當然不要加，再不濟也不要一下子加幅這麼大」。

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