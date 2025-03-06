安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租

體育園周一（3日）公布場內多項設施收費，包括草地球場、羽毛球場、籃球場、戶外跑步徑及室內乒乓球場，當時提及周三起會陸續開放體育設施予公眾租用。及至周二晚上，體育園在應用程式更新稱，首階段開放的設施包括跑步徑及乒乓球場，公眾可先於周三「查看」11日內的設施租用情况，並於今日起預訂。

政府曾言跑步「免費」

羅淑佩：體育園定位不同康文場地

青年運動場的跑步徑早上7時至下午3時免費開放，下午5時至晚上10時半每人收費18元。政府當年批出體育園設計、興建及營運合約時，曾指公眾運動場「會免費開放給市民跑步鍛煉」。文體旅局亦在網站提及，園區體育設施參考康文署、教育機構及其他非牟利團體同類設施的收費。文體旅局長羅淑佩昨被傳媒問及收費水平，她重申體育園環境、定位與康文署場地不同，引述有意見稱啟德場地或許不會用作日常消閒，反而多用作高質素訓練或舉辦賽事。

園方的場地條款亦提及，體育園會員及附屬會員每日最多可租3個時段，但同一時段不可租用多於一項設施，在同日繁忙時段只限租用一個時段；租用者必須在使用設施前15分鐘到場館服務櫃枱簽到。條款列明嚴禁非法轉售設施使用權，否則園方有權終止日後租用權，工作人員會巡查並可能要求出示租用證明。

開幕禮聯播片「無所謂上過架」

另外，體育園開幕禮聯播片段從四台網頁消失，羅淑佩昨稱節目「無所謂上過架」，聯播結束後便告完成，類似節目一般在事後才上架，製作團隊正處理剪輯等程序，她未能公布具體上架時間。