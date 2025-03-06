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港聞

港聞二

消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽

【明報專訊】正在啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽的「逐客令」風波引起關注。消委會截至昨午5時接獲10宗涉及該賽事的投訴，其中7宗關於消費者不滿購票後有心儀球員因抱恙退賽，質疑違反商品說明條例、貨不對辦。餘下3宗則涉及消費者不滿前晚賽事完結前被要求離場。10宗個案涉額逾1.6萬元。

就觀眾被逐事件，消委會總幹事黃鳳嫺昨午稱正努力聯絡主辦方，惟至昨日中午未能聯絡。她指留意到主辦方已即時提出補償方案，允持票消費者兌換昨日或今日賽事門票；但她指出，若受影響消費者在今明兩天無暇觀賽，主辦方未有交代可否退票或作其他安排，該會盼與主辦方就此商討人性化處理票務。

黃鳳嫺續稱，未來將有其他比賽在啟德舉行，提醒主辦單位及場地一方做好賽事協調，一旦比賽超時，有何安排確保消費者可觀賽至完結才離場，否則或會再令消費者不滿，她相信主辦方和場地方正協調。至於有桌球手退賽的投訴，黃鳳嫺提醒消費者，任何比賽或表演均有可能出現心儀嘉賓不能出場的情况，主辦單位亦應清楚提示相關風險及後續安排。翻查資料，經「優才計劃」成為香港居民的桌球手「火箭」奧蘇利雲早前以健康狀况為由退賽。

相關字詞﹕黃鳳嫺 消委會 啟德體育園 世界格蘭披治桌球大獎賽

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