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港聞二

參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽前晚的「逐客令」不但引起觀眾不滿，有份參賽的前世界冠軍、澳洲籍球手尼爾羅拔臣（Neil Robertson）亦對賽事完結前已清場的安排感奇怪，形容對球手和球迷都屬不幸。事件亦引起外國傳媒關注，英國《每日鏡報》形容全新啟德場館實施午夜宵禁（midnight curfew）而陷入混亂。

羅拔臣稱，前晚看電視播放賽事時不知發生何事，場內似無觀眾，亦聽不到掌聲叫聲，其後才聽聞清場安排。他說，球手總想在大批觀眾面前作賽，但同時相信頂尖球手可適應任何情况，冀日後會有改善。世界排名16的國家隊球手肖國棟稱不太清楚事件，但他曾在英國比賽至凌晨1、2時，「有時比賽很長，最後已沒有觀眾，因為太晚了」。

本港「四眼Cue后」吳安儀回覆本報查詢稱，球迷「被迫離場一定唔好」，但認為有一個大型桌球錦標賽落戶香港是好事，最重要是各單位汲取經驗。她前晚有看賽事直播，認為非常精彩，亦由球手以至英國和泰國朋友聽到很多有關場地和氣氛等的正面評價。

球迷潘先生對前晚被要求離場感無奈和不解，指當時比賽快將決勝負。他稱曾到海南看桌球賽，當時大會都預計會打到很夜，觀眾仍可看畢賽事，認為主辦方或世界桌總應有提醒賽事會打到何時，若園方忽略便是缺乏經驗。球迷謝先生認為大會及園方應有賽事打至凌晨的安排，即使紅館演唱會超時都只是罰錢、不會趕走觀眾，「是否新場館新玩法？」

外媒關注 部分以為宵禁

不少外媒關注事件，部分誤以為本港宵禁（curfew）。《每日鏡報》報道以「數百桌球迷因離奇原因被迫離開世界桌球大獎賽」為題，提到賽事開幕首日，因全新啟德場館實施午夜宵禁而陷入混亂。英媒METRO亦提到賽事首日出現奇怪場面，由於場館一帶「宵禁」，球迷被迫在比賽期間離開。

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