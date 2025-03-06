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啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合

【明報專訊】一連6天的世界格蘭披治桌球大獎賽前日在啟德體育園體藝館揭開戰幔，首晚賽事未完場就下「逐客令」，場館前晚11時許有告示稱「根據場地使用限制」，要求在場近百觀眾在比賽結束前離場，惹來球迷不滿（見另稿）。文體旅局長羅淑佩認為情况不理想，她和賽事組委會向受影響球迷致歉，認為事件屬主辦方與體育園「磨合有問題」。賽事組委會承諾不再在餘下賽事完場前清場。誰拍板決定逐客，暫仍成謎。

世界格蘭披治桌球大獎賽屬啟德體育園本月開幕後首項國際賽事，但首日已「甩碌」。前晚約11時15分，當時「世二」球手基倫威爾遜迎戰些特，雙方未分勝負，場館熒幕突顯示「由於場地使用限制」，要求觀眾午夜前離開場館，11時45分場館再要求觀眾離場，最終兩場尾場賽事共4球手閉門完賽。部分球迷不滿鼓譟，在場館出口與保安理論。

賽會代表：場館未意識觀眾留至深夜 消息：合約列明超時要收費

賽會代表、F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡事後向傳媒稱，晚上11時與場館協調時得悉觀眾須在午夜前離開，館方未意識觀眾會留至深夜，又指是館方晚上突表示基於交通問題及避免影響居民才下「逐客令」。

本報向體育園查詢各場館有否指定「清場」時間，啟德體育園回覆查詢稱，一直與主辦方及相關持份者密切溝通，並根據實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排。體育園在事件後交代新安排，如賽事於深夜凌晨後才結束，園方已與主辦方協調，安排交通讓觀眾離開體育園前往旺角。消息則稱，體育園與主辦方簽訂的合約列明場地使用時間，若超時使用要額外收費。

羅淑佩昨見傳媒主動回應事件，稱情况非常不理想，向受影響球迷致歉。她稱據其理解，相關決定出於交通考慮，但她同時認為觀眾可乘通宵巴士或的士離場，又指主辦方與園方早已理解比賽有可能延至深夜，亦提及有可能因應情况和需要收取額外場租。究竟誰決定下逐客令？羅淑佩未明言，稱「主辦方當然有頗主要的角色，但體育園作為場地管理者，也一定有其角色和意見」，認為啟德辦桌球賽屬「新場地、新項目」，雙方需要磨合，會要求園方、主辦方甚至當局總結今次經驗。被問及日後其他活動會否又中途要求觀眾離場，羅稱紅館及體育園都有方案應對活動超時。

追究營運商否 羅：需釐清責任

至於政府有否對體育園營運商ASM Global設追究機制，羅淑佩認為需先釐清責任，當局已責成他們認真處理，強調會觀察他們處理的情况並作相應行動。翻查資料，政府周一曾出稿公布，「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」獲頒授「M」品牌認可。

組委會承諾不再逐客 換票補償

賽事組委會昨發聲明致歉，稱事後與場地積極溝通，確保餘下賽事的觀眾可在賽事完結後才離場，並提供補償方案，前日晚上7時半的1號枱觀眾可憑票尾兌換昨日及今日場次的同等門票。截至昨晚10時，該會接獲147名觀眾查詢，涉及265張門票，當中38人已即場領票入場觀賽。其餘觀眾將獲安排陸續領取今日賽事的門票。

立法會議員田北辰表示，主辦方及體育園都有責任，指港鐵尾班車通常約於凌晨零時至1時開出，晚上11時許就請觀眾離場屬「多餘」；若體育園提供場地時未有列明清場時間，園方或政府都要負責，認為各方應「經一事、長一智」，園方日後與活動主辦單位簽約時應要列明清場時間。議員何敬康認為今次屬個別事件，不會影響本港日後申辦體育盛事，但事件為觀眾帶來不便，樂見主辦方致歉及提供補償；又稱舉辦任何活動均應有危機處理方案，估計園方或主辦方未料賽事會延至深夜。

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