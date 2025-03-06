【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」

黃傑龍重提上周六去主場館睇開幕禮，話散場時搞咗10分鐘都走唔到，過程中問過四五個工作人員點走，個個都亂點佢，當跟一個職員指示去出口時，另一名保安員好「威嚴」咁截停佢講「唔准喺呢度走」，黃傑龍話佢都係跟工作人員指示，保安員就話「佢哋錯」。身兼優質旅遊服務協會主席嘅佢喺場內兜轉，感受係每一次唔同職員都想盡快諗到「答案」叫佢去另一個點，形容有啲員工嘅心態係「我唔知道，呢個唔係我負責，你問佢（然後指住一個方向）」。

話唔想唱衰 盼園方持續進步

不過黃傑龍都有「補底」話，當晚都遇過盡責員工協助佢，而前日去睇桌球亦有一名員工帶位入場，黃傑龍話當時直頭同對方握手道謝。桌球賽「趕客」事件噚日亦成為網上抽水話題，家品店IKEA都出帖話，商店9點完場，但會畀客人行埋個圈埋單，仲乘機宣傳酒杯做緊特價，話「講酒不趕走！」