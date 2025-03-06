6次見陳梓華 黎：不知其關國際線

辯方另問及同年12月第四次會面上，黎有否與陳談及初選事宜，黎澄清不認為有相關討論，他在初選的參與只限於充當「徒弟」李兆富與籌備電子投票團隊的「中間人」。法官杜麗冰留意到黎從陳收到參選名單後回覆「我們要努力處理」，即黎涉初選？黎否認，指他是泛民陣營一員。法官李運騰亦問，黎將名單轉發李卓人，同樣說要努力處理，李卓人回覆會努力，即至少黎想與李卓人一同努力？黎同意。

否認虛構青年被毆 辯方展示報道

另外，辯方問到2019年9月和2020年4月黎分別撰寫的〈這是良知之戰〉及〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉。就前者，控方早前質疑黎虛構青年問警方「係咪跌咗良心？」後遭打至頭破血流。辯方昨展示《蘋果》當年9月3日報道〈旺角諷警「跌咗良心」 青年遭打穿頭〉；黎確認曾閱報道，否認虛構青年被毆一事。

至於後者，黎提到「中共出擊撕掉《基本法》，摧殘香港一國兩制特別行政區地位」。控方質疑黎的評論無資料佐證，辯方昨稱文章另引述港澳辦和中聯辦對《基本法》22條的詮釋，問黎掌握的資料會否來自兩辦？黎稱從媒體報道得知，而有法律背景的李柱銘和何俊仁有告訴他。

（黎智英案）