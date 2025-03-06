明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

6次見陳梓華 黎：不知其關國際線

【明報專訊】據庭上證供黎智英6次與「從犯證人」陳梓華（圖）會面，其中2020年1月在台灣，陳稱黎提議結合議會、街頭、國際和商界力量，黎主問下稱無此想法，但盤問時表示忘記。辯方昨覆問時要求黎解釋，黎供稱他不知道陳與國際線有關，從不是二人討論範疇，不知道陳參與其中，主問下的說法是基於他是生意人，「我清楚生意人（是怎樣的）」。另法官關注黎為何就初選參選名單在信息中對陳表示「我們」要努力，黎解釋因他屬泛民陣營一員。

辯方另問及同年12月第四次會面上，黎有否與陳談及初選事宜，黎澄清不認為有相關討論，他在初選的參與只限於充當「徒弟」李兆富與籌備電子投票團隊的「中間人」。法官杜麗冰留意到黎從陳收到參選名單後回覆「我們要努力處理」，即黎涉初選？黎否認，指他是泛民陣營一員。法官李運騰亦問，黎將名單轉發李卓人，同樣說要努力處理，李卓人回覆會努力，即至少黎想與李卓人一同努力？黎同意。

否認虛構青年被毆 辯方展示報道

另外，辯方問到2019年9月和2020年4月黎分別撰寫的〈這是良知之戰〉及〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉。就前者，控方早前質疑黎虛構青年問警方「係咪跌咗良心？」後遭打至頭破血流。辯方昨展示《蘋果》當年9月3日報道〈旺角諷警「跌咗良心」 青年遭打穿頭〉；黎確認曾閱報道，否認虛構青年被毆一事。

至於後者，黎提到「中共出擊撕掉《基本法》，摧殘香港一國兩制特別行政區地位」。控方質疑黎的評論無資料佐證，辯方昨稱文章另引述港澳辦和中聯辦對《基本法》22條的詮釋，問黎掌握的資料會否來自兩辦？黎稱從媒體報道得知，而有法律背景的李柱銘和何俊仁有告訴他。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
14歲學生墮斃
14歲學生墮斃
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工