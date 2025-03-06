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港聞

港聞二

專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第143日審訊，由辯方覆問。據辯方展示的資料，《港區國安法》實施後，黎於《蘋果》專欄寫道：「勾結外國勢力是叛國罪，可以槍斃。」黎解釋當時僅在文中引述時事評論員蕭若元的說法，並提到蕭曾在其節目「嚇走我」、着自己離港，形容蕭「可能關心我」。另外，國安法後，黎曾向助手Mark Simon發信息談及制裁；黎在庭上形容自己的行為「粗心」。

明報記者

辯方昨就2019至2020年的涉案事宜，包括黎智英跟Mark Simon的通訊，以及黎跟「從犯證人」陳梓華的聯繫等覆問（見另稿）。庭上證供證示，2020年5月，黎就被指刑事恐嚇《東方日報》記者一案獲准保釋，其間不得離港，之後黎向法庭申請離港赴美探望剛出生的孫女，最終申請被拒；同一時段黎計劃再訪美，會見時任美國副總統彭斯等人。控方早前質疑，黎以探孫為藉口申請更改保釋條件到美國見當地官員；黎否認。

申改保釋 稱無必要提及擬晤彭斯

黎智英接受辯方覆問時重申，申請更改保釋條件主因為赴美探孫，同時提及會見美國官方人員雖不犯法，但「在政治上敏感」。法官李運騰關注，黎是否覺得，向法庭披露跟彭斯見面的計劃會降低獲准改保釋條件的機會，黎同意。在辯方詢問下，黎澄清當時覺得無必要向法庭提及會見彭斯的計劃，無意誤導法庭。

另一方面，控方早前指2020年7月5日，黎智英在《蘋果》專欄文章〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉寫道：「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」並向黎指出「看來真理對你無關重要」。黎昨解釋，文中的「有心人」是人稱「神燈（燈神）」的前亞洲電視編劇，對方曾在其節目着自己離港，強調僅在文中引述該人說法。黎其後補充該「有心人」為蕭若元。

同月15日，Mark Simon向黎發信息稱，時任美國國務卿蓬佩奧助理、曾任職《華爾街日報》的Mary Kissel關注，黎是否不欲美國和香港斷絕關係。當時黎覆Simon，美國撤銷本港特殊地位做法正確，又提到要「制裁中國以阻止其打壓香港」。

指制裁是國安法下「危險字眼」

辯方關注，黎智英為何在上述信息提及制裁？黎答「我不知道為什麼……就是這麼粗心」。在法官李素蘭追問下，黎稱制裁是國安法下的「危險字眼」，因此形容自己粗心。黎就上述信息作供時另透露，當時跟Kissel相識逾15年，「每年我都會在她生日那天送花」，直至對方離開《華爾街日報》。

此外，時任壹傳媒行政總裁、「從犯證人」張劍虹早前供稱，曾於2020年12月到收押所探望黎智英，當時黎着《蘋果》「照原來咁做」。就「照原來咁做」意思，黎解釋，「The show has to go on. The business has to go on（表演仍要繼續，業務仍要繼續）」，而「繼續」不代表「違法地繼續」。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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