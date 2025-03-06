測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款

建議政府發長期債券支援樓宇維修

此外，學會又建議政府發行30年的長期債券及成立證券化的基金，以支援私人樓宇的保養、維修和復修的工作。學會建議修訂《條例》，容許建築事務監督將「失責工程」委託上述債券基金所進行並收取所需費用。學會建議該基金向業主追討工程費用及監督費，以支持日常運作及債券的派息；引進基金協助「失責工程」能提供更大的靈活性。

學會支持實施綜合檢核計劃，容許業主在經檢核後可保留在《條例》修訂實施前已建造的小型僭建物。學會建議政府應更詳盡解釋擬納入不同類型小型僭建理據，並設立相應小型工程項目，讓業主能合法地搭建、維修、拆卸此類建築物。學會認為，小型僭建物須由熟悉《條例》及其他相關法例的建築專業人士檢核，以充分保障公眾安全及業主的權益。

嚴重僭建罰款倡增至30萬元

學會同意加設「嚴重僭建物」類別，並建議確立清晰定義，主要針對現行僭建物政策下「須予以取締」類別下對生命或財產明顯構成威脅或迫切危險的僭建物，以及嚴重違法的僭建物（例如大型僭建物）。學會支持提高罰款至30萬元及再犯60萬元，並建議增加再犯監禁年期至3年，以加強阻嚇力。