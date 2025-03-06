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港聞二

反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第64天審訊。外籍警司盧秉善以專家證人身分作供，表示就明愛醫院事件檢獲一枚土製炸彈，羅湖港鐵站事件檢獲兩個遙控爆炸裝置，後者載有過千克炸藥，可導致多人傷亡的「精密襲擊」。警司估計爆炸裝置透過遙控操作，利用熱力引發高溫，而不是直接爆炸。

控方傳召爆炸品處理課警司盧秉善作供，講述2020年1月27日明愛醫院及2月2日羅湖港鐵站炸彈事件。他於事發日凌晨3時前往明愛醫院男廁，發現廁格喉管破裂、牆身熏黑，現場遺下一個有殘餘物的玻璃樽、碎片和燒焦電池，相信一枚硝酸鹽土製炸彈曾引爆。他稱殘餘物驗出硝酸鉀和糖，能產生火焰和煙霧，估計裝置運作前載有500至1000克的炸藥，當刻無充分發揮反應，剩下殘餘炸藥。

電力遙控啟動 不常見

盧秉善稱，土製炸彈以電力遙控啟動，而非點燃引線，不是市面常見的裝置；因男廁內沒有易燃物品，炸彈無直接爆炸，而是產生高溫和煙霧，有可能引發攝氏1200度高溫，造成人命傷亡。控方展示被告李嘉濱手機搜出的照片，顯示廁格旁邊有膠袋和電線包裹的疑似裝置，他表示，若案發時見到照片，會判斷相中物品為簡易爆炸裝置。

針對羅湖炸彈事件，盧秉善當日下午5時接報前往羅湖站月台，發現兩個「無線電遙控簡易爆炸裝置」，現場遺下燒毁後的痕迹。他稱其中一個玻璃樽已燒毁和融化，另一個玻璃樽完好無缺；兩者均連接電池、SIM卡和電源開關掣，各載有1000克炸藥，包括硝酸鉀、硫磺和鋁粉，在火焰測試出現猛烈爆炸。

倘硫磺混合妥當 威力更大

盧稱，炸藥成分和商業用途的閃光粉相似，但混合硫磺，較少出現在商業產品。假設硫磺混合妥當，可發揮更大威力。他估計兩個爆炸裝置可引發高溫，導致人命傷亡和財物受損，但單憑爆炸引致傷亡的可能不大。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

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