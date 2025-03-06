醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴

兩名上訴申請人為趙名宇及莊慧敏，前年4月，趙及莊在裁判法院被判罪成後，原審裁判官梁雅忻判兩人各罰款5000元。高院暫委法官姚勳智早前就上訴裁決指出，案中證據充分及有二人招認，原審裁判官裁決正確，遂駁回二人上訴，維持原判。

上訴方與答辯方律政司均採納其書面陳辭內容。姚官考慮雙方陳辭理據後，稱上訴方提出原審裁判官處理特別事項時，將兩人的口頭招認假設成事實，從而判斷兩人有否受警方不當影響下作出非自願招認，惟原審裁判官之後沒有摒棄這假設事項，反而將假設事項當成事實來作出裁決，墮入思維陷阱；律政司則稱，原審裁判官沒有裁定兩人有否口頭招認，高院處理上訴時駁回相關議題，上訴方是重新包裝其說辭後再提上訴。

官指重新包裝說辭 爭議上次已處理

姚官續稱，兩名申請人被捕後曾有口頭招認，但其後在補錄口供及警方會面時均有招認。法庭認同律政司的說法，認為上訴方所謂認知性假設已在高院上訴時處理，上訴方只是包裝其說辭，况且已有案例說明應如何處理特別事項的爭議，原審裁判官沒有違反案例的要求。由於上訴方所提出的議題不涉及重大且廣泛的法律觀點，故拒絕向上訴方批出證明書。

【案件編號：HCMA 223/23】