明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴

【明報專訊】曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏與任骨科醫生的丈夫，於2022年在超市偷取海膽等逾1600元食物，兩人前年被判盜竊罪成後就定罪上訴，被高院駁回。兩人向高院申請上訴至終院的證明書，法官昨開庭考慮雙方陳辭後，指上訴方稱原審裁判官錯誤將假設事項當成事實，墮入思維陷阱，惟法庭認為上訴方只是包裝其說辭，由於不涉及重大且廣泛的法律觀點，即日頒令拒絕向上訴方批出證明書。

兩名上訴申請人為趙名宇及莊慧敏，前年4月，趙及莊在裁判法院被判罪成後，原審裁判官梁雅忻判兩人各罰款5000元。高院暫委法官姚勳智早前就上訴裁決指出，案中證據充分及有二人招認，原審裁判官裁決正確，遂駁回二人上訴，維持原判。

上訴方與答辯方律政司均採納其書面陳辭內容。姚官考慮雙方陳辭理據後，稱上訴方提出原審裁判官處理特別事項時，將兩人的口頭招認假設成事實，從而判斷兩人有否受警方不當影響下作出非自願招認，惟原審裁判官之後沒有摒棄這假設事項，反而將假設事項當成事實來作出裁決，墮入思維陷阱；律政司則稱，原審裁判官沒有裁定兩人有否口頭招認，高院處理上訴時駁回相關議題，上訴方是重新包裝其說辭後再提上訴。

官指重新包裝說辭 爭議上次已處理

姚官續稱，兩名申請人被捕後曾有口頭招認，但其後在補錄口供及警方會面時均有招認。法庭認同律政司的說法，認為上訴方所謂認知性假設已在高院上訴時處理，上訴方只是包裝其說辭，况且已有案例說明應如何處理特別事項的爭議，原審裁判官沒有違反案例的要求。由於上訴方所提出的議題不涉及重大且廣泛的法律觀點，故拒絕向上訴方批出證明書。

【案件編號：HCMA 223/23】

上 / 下一篇新聞

護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
14歲學生墮斃
14歲學生墮斃
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工