管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報

涉事的醫衞醫療中心位於銅鑼灣世貿中心，記者昨午到訪該中心，見內仍有亮燈，有職員在場。中心網頁昨午一度能照常瀏覽，簡介稱該中心有「駐場醫務總監」監督及管理，強調不會為牟利而欺騙患者和進行不必要療程，並提及其儀器、手術工具及診所環境均以「醫療級消毒設備」徹底消毒，醫療團隊經嚴格培訓，並設考核制度確保成員以最高標準完成醫療程序。

雞眼灰甲微創手術 何超蓮曾代言

網頁續稱，該中心專注處理病理性皮膚問題，例如提供除雞眼、去灰甲、脫疣等各類微創日間手術，亦提供只有日間醫療中心才可進行的微波除汗腺治療，所有療程均可即日出院。中心網頁一度顯示，何超蓮為其代言人，其後廣告已下架，網頁亦已未能瀏覽。

衛生署昨公布早前接獲投訴展開調查並突擊巡查，發現該中心職員訓練及監督不足，並涉嫌就部分檢查和監察紀錄填寫虛假資料，其中包括醫療設備的檢查紀錄。

鑑於該中心違反多項實務守則且性質嚴重，對病人安全構成風險，為保障公眾利益，衛生署昨宣布即日起暫時吊銷其日間醫療中心牌照，勒令不可進行外科程序及麻醉程序等牌照上的專門服務，同時展開撤銷牌照程序，按《私營醫療機構條例》第30及31條，持牌人將有14日的事先書面通知期，收到通知起計10日內可作申述。

暫無術後不良報告 籲不適者求醫

衛生署表示，暫無就事件收到與該中心有關的不良事件報告，提醒曾於該中心接受麻醉程序包括腫脹麻醉的人，如有不適應立即求醫。另外，署方指案中人等涉使用虛假文書和專業失當，如有足夠證據，將轉介有關執法或專業監管機構跟進。