明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報

【明報專訊】位於銅鑼灣的「醫衞醫療中心」被懷疑不當處理醫療器材遭投訴，衛生署經調查後發現其違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、無恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。該中心昨起被衛生署暫時吊銷日間醫療中心牌照，其網頁昨午開始顯示「已啟用維護模式」而無法瀏覽，本報曾致電中心的查詢電話，被轉至留言信箱。

涉事的醫衞醫療中心位於銅鑼灣世貿中心，記者昨午到訪該中心，見內仍有亮燈，有職員在場。中心網頁昨午一度能照常瀏覽，簡介稱該中心有「駐場醫務總監」監督及管理，強調不會為牟利而欺騙患者和進行不必要療程，並提及其儀器、手術工具及診所環境均以「醫療級消毒設備」徹底消毒，醫療團隊經嚴格培訓，並設考核制度確保成員以最高標準完成醫療程序。

雞眼灰甲微創手術 何超蓮曾代言

網頁續稱，該中心專注處理病理性皮膚問題，例如提供除雞眼、去灰甲、脫疣等各類微創日間手術，亦提供只有日間醫療中心才可進行的微波除汗腺治療，所有療程均可即日出院。中心網頁一度顯示，何超蓮為其代言人，其後廣告已下架，網頁亦已未能瀏覽。

衛生署昨公布早前接獲投訴展開調查並突擊巡查，發現該中心職員訓練及監督不足，並涉嫌就部分檢查和監察紀錄填寫虛假資料，其中包括醫療設備的檢查紀錄。

鑑於該中心違反多項實務守則且性質嚴重，對病人安全構成風險，為保障公眾利益，衛生署昨宣布即日起暫時吊銷其日間醫療中心牌照，勒令不可進行外科程序及麻醉程序等牌照上的專門服務，同時展開撤銷牌照程序，按《私營醫療機構條例》第30及31條，持牌人將有14日的事先書面通知期，收到通知起計10日內可作申述。

暫無術後不良報告 籲不適者求醫

衛生署表示，暫無就事件收到與該中心有關的不良事件報告，提醒曾於該中心接受麻醉程序包括腫脹麻醉的人，如有不適應立即求醫。另外，署方指案中人等涉使用虛假文書和專業失當，如有足夠證據，將轉介有關執法或專業監管機構跟進。

上 / 下一篇新聞

護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
14歲學生墮斃
14歲學生墮斃
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工