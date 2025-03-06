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港聞二

陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨日致函《明報》回應港大法律學院客席教授陳文敏在《明報》刊出的專欄文章〈評林卓廷7．21案︰上集還是中場？〉。專欄文章提及「法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為」。鄧炳強稱政府絕不認同文章說法，批評陳的文章內容偏頗，漠視已經有「白衣人」繩之於法，誤導讀者以為法庭針對任何一方作出不公裁決，動搖市民對法庭的信心。

陳文敏昨在專欄文章評論林卓廷「7．21」案件裁決，提及「不少市民報警求助，但警方一直未有出現。在這背景下，車站閘內非白衣人的聚集是被迫滯留還是蓄意聚集？是有共同目的作出暴力騷亂，還是只是擔心一己人身安全而作出的反應？法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為，這是事件的上集，還是只是事件的中場，而上集卻給遺忘了？」

鄧炳強稱，陳的說法絕非事實，法庭清楚指出案件重點關乎另一批在付費區內的人的行為，閉路電視及公開視像顯示一些閘內人擲水樽及用雨傘襲擊付費區外的白衣人，「在法理上，明顯地除了由白衣人引發的暴動外，另一場由閘內人士引發的暴動在元朗站發生，而7名被告都是在付費區內參與集結的一員，無論他們用任何辯解或藉口，都是他們在付費區內集結在先，而那非法集結其後演變為暴動」。

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