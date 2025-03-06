父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日謀殺幼女梁雅思。控方讀出兩名醫生的證供，第一位是時任瑪嘉烈醫院神經外科駐院醫生洪思樂，稱2020年7月18日幼女昏迷後轉送往瑪嘉烈醫院，電腦掃描顯示她腦膜下出血，腦壓較高，故洪與另一醫生為其做開顱降腦壓手術。洪認為幼女有大量急性硬腦膜下血腫，懷疑是搖晃嬰兒綜合症，稱傷勢不可能因她從1米跌落地所致。

大量腦膜血腫 疑搖晃綜合症

另一醫生為時任瑪嘉烈醫院眼科副顧問醫生陸上允，稱7月21日曾為幼女檢查眼睛，發現幼女眼底內有出血、呈現「一撻撻」血迹，此為一般由交通意外、高空墮下或搖嬰所致，若因搖嬰所致，可以是一次大力搖晃或多次持續搖晃。

法醫：腦組織大部分壞死

8月3日為幼女解剖的法醫郭嘉琪昨於庭上分析稱，幼女死因是頭部受傷連帶支氣管肺炎，因其頸部無法支撐她的頭部，當被人搖晃時她的頭部會圍繞身體的中軸旋轉，造成頭部損傷，幼女被解剖時腦內有水腫，腦組織大部分壞死；支氣管肺炎則是常見併發症，可能因長期昏迷、身體不能走動或使用人工吸呼器所致。

控方又問，幼女兩邊大腿內側都有「又啡又黑」瘀傷，該些瘀傷會否因手指按壓造成。郭回應稱，幼女瘀傷脗合她被人用手抓緊大腿所致，從瘀傷顏色判斷，幼女應是在入院前受到瘀傷。

腿有指痕 或因「倒豎葱」搖

郭嘉琪認同，幼女受到瘀傷的可能情况是她被人用抓緊雙腿、臉朝下及大力搖晃所致。

郭作供完畢，控方今將傳召一名兒科專家醫生作供。

【案件編號：HCCC 61/22】