醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎

公院按病人臨牀情况和吞嚥能力提供不同膳食如正常餐、免治餐、糊餐等。葉珮嫦說，餵錯食物給有吞嚥困難者，最常見是引發吸入性肺炎，但若體積較大的固體食物堵塞氣管，可引發窒息甚至死亡。

醫生指少即轉常餐 倡加強培訓

葉珮嫦質疑，訂餐的護士看到醫生「DAT」指示後未認真檢視病人情况「做得差」，又說病人本身有高血壓及認知障礙病史，相信情况偏差，通常不會指示護士學生餵食。她說，事件反映護士學校應加強培訓，尤其照顧長者及吞嚥困難者的能力。

本身是註冊護士的前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，「DAT」不等於正常餐，護士應根據病人臨牀情况、病史等判斷，又說這是非常基礎的訓練，且收症時應已記錄病人吞嚥及飲食情况，形容餵錯餐「離譜」，質疑涉事護士未仔細評估病人是否可吃正常餐。

他稱，醫生給予「DAT」指示並無錯，而醫生巡房時間短，護士才更了解病人，護士判斷轉餐時有需要亦可諮詢言語治療師。

涉事病人入住外科病房，老人科專科醫生佘達明稱，外科的醫護訓練與老人科有所不同，後者或會更注重病人照顧上的細節，包括飲食偏好、插喉意願等。