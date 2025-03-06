明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

護士會錯意餵錯飯 明愛病翁鯁死 「平時膳食」誤當正常餐 關注組織：幾難想像出錯

【明報專訊】明愛醫院發生「餵錯餐」事故，有吞嚥困難75歲男病人上月底因肚脹及便秘入院，起初需禁食，醫生周一（3日）評估其情况好轉，可吃流質食物，給予「DAT（diet as tolerated）」指示，即病人可進食平時膳食，惟護士誤以為病人可吃正常餐，另一學護按指示餵食期間病人鯁喉，急救無效身亡。院方初步認為醫護溝通出現問題，醫管局已成立根源調查委員會，並向家屬致歉。有病人組織形容錯誤「幾難想像」，關注相關指示是否可更清晰，亦有護士質疑涉事護士未有評估病人情况導致失誤（見另稿）。

院方致歉稱溝通問題 交死因裁判官

醫管局昨日多次向家屬及公眾致歉，稱涉事護士及學護現時休假。該局已提醒前線醫護交接病人資料及臨牀資訊時要交代清楚，另已將個案呈交死因裁判官。局方成立根源調查委員會跟進事件，8周內完成報告並提出改善建議，由港島東聯網臨牀服務統籌（內科）劉家獻任主席。

明愛醫院行政總監關慧敏稱，該病人患有高血壓及認知障礙，去年在院舍已吃免冶餐，上月起轉食糊餐，上月28日因肚脹及未能大便入院，入院初期要禁食，本月2日情况好轉，經評估認為可吃流質食物。翌日醫生評估其情况有改善，在牌板指示「DAT」，即「病人可以食番平時食開嘅食物」。

4年年資護士誤解 學護按指示餵食

一名年資約4年的註冊護士錯誤理解醫生指示，當日為病人安排正常餐，包括飯、肉片和切碎的菜。五年級護士學生按指示餵食（見表），病人3分鐘後咳嗽，學護立即停止並向醫護團隊匯報。病人其後呼吸及心臟停頓，醫護立即急救。

至於急救過程，關慧敏說醫護先用喉管吸走病人口腔內異物及分泌物，同時給予病人氧氣、以面罩協助呼吸，並施心外壓，之後為其插喉協助呼吸，發現喉嚨有食物殘渣，用鉗子夾走。她又稱病人曾恢復心跳，惟情况持續不理想，當天下午1時半離世。

被問到醫生當時有否列明病人要進食的餐單，關慧敏說，醫生巡房時護士亦會在旁，醫護會討論病人治療計劃，膳食亦是當中要考慮的項目，強調今次屬個別例子，會透過根源調查委員會報告考慮如何完善。九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，「DAT」一詞已沿用多時，認為不是指令本身有問題，而是同事如何理解。

醫生：指示沿用多時 理解方式關鍵

關慧敏說，學護進行臨牀工作時，均由護士團隊提供支援，學護收到指示後餵食病人，過程中亦有觀察其咀嚼及吞嚥情况，形容事件屬不幸。

議員促交代人手 憂學護指引不夠

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣認為，事件反映醫護就「DAT」指令的溝通及理解或存在誤差，認為醫管局應檢視「DAT」指引是否應有更清楚的演繹，例如直接註明應安排軟餐或流食。她關注護士嚴重不足，憂人手不足或未能給予學護足夠指引及照顧病人，根源調整委員會應清楚交代當時人手情况。

林志釉關注指示可否更清晰

香港病人政策連線主席林志釉認為，事件非常不理想，形容錯誤「幾難想像」，又關注「DAT」指示是會令人誤解，是否需要更清晰指示。他關注對學護的監督及指導，稱學護經驗淺，分配工作時應給予足夠清晰指引。

林志釉說，從目前掌握的資料，未看到涉事護士及學護有嚴重犯錯，醫生給予的「DAT」指令有可能令人理解為正常餐，認為或不構成刑事罪責，但兩人明顯存在「duty of care（照顧責任）」的疏忽，家屬可民事索償。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕明愛醫`院

上 / 下一篇新聞

醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
醫生質疑訂餐者敷衍 護士稱選膳非常基礎
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
父涉猛搖幼女致死 兩醫生稱傷勢不可能因「跌落牀」
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
啟德體育園桌球賽逐客 羅淑佩：交通考量 熒幕指「場地限制」 羅淑佩稱主辦方及啟德體育園需磨合
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
參賽球手指清場「奇怪」 被逐球迷稱海南觀賽可看畢
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
消委暫接10投訴 3涉逐客7涉球手退賽
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
安排「更新」 青年場跑步徑乒球場明起可租
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
晤官員商《香港旅遊業發展藍圖2.0》 旅界：深度遊外語導遊極缺人
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
「白居二2024」接受申請 青年配額1500
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
8歲童染流感危殆 疫季10兒童嚴重個案
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
陳文敏專欄談7．21案 鄧炳強斥偏頗
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
管理麻藥、消毒不當 「醫衞醫療」暫釘牌 衛署指設備檢查紀錄涉虛報
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
醫局總經理超市高買案 高院拒批終極上訴
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
車撞律政中心更亭司機頂包 印度裔兄弟囚10及18月
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
反恐二案 專家：明愛炸彈可釋1200度高溫致傷亡
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
藏奶粉罐澳洲空運 海關檢42瀕危蜥蜴
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
測量師會倡不遵辦驗樓兩級罰款
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
日男團成員上村謙信涉在港非禮被控
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉屋邨平台性交 3青少年被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
涉非禮服務助理 那打素病翁被捕
14歲學生墮斃
14歲學生墮斃
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
專欄稱勾結可槍斃 黎：引蕭若元語 曾向助手發信息談制裁 形容行為「粗心」
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
6次見陳梓華 黎：不知其關國際線
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】啟德體育園軟件 黃傑龍10分畀2分 讚硬件世界級 嘆開幕禮散場職員「亂點」
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】教育局推家長講座 助護子女精神健康
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】土力處長訪粵地震局 話防震報告起樓有用
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】驚蟄打小人 迫爆鵝頸橋
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】策略政策研究資助接受申請 最多500萬
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工
【Emily】聖雅各福群會4．5賣旗招義工