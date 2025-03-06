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墨輸港加熱板檢值3.6億毒 海關首兩月緝獲冰毒升逾4倍

【明報專訊】海關偵破一宗利用大型加熱板偷運冰毒案件。海關上月查驗一批由墨西哥進口的加熱板時，檢獲內藏680公斤甲基安非他命（冰毒），估計市值約3.6億元，當場拘捕提貨男司機；海關經3周監控行動後，近日再拘捕兩名負責收貨司機及物流公司職員。海關表示，今年頭兩個月已合共緝獲837公斤冰毒，較去年同期上升逾4倍，數量接近去年全年的七成。

海關毒品調查科署理高級監督曾建邦表示，販毒集團將冰毒裝嵌至大型加熱板企圖避過查驗，並先將毒品運到新界偏遠倉庫，儲存一段時間「過冷河」，當認為安全才運到市區供應給買家。他稱行動已搗截大量毒品流入本地市場。

海關稱，根據紀錄，中北美洲是毒品主要來源地，鎖定一個來自墨西哥報稱載有加熱板的20呎海運貨櫃，扣留進一步檢查。關員上月10日在葵涌驗貨場開櫃查驗該批貨物，發現貨櫃內有80塊加熱板，加熱板表面有重新裝嵌痕迹，拆開後發現面層有一塊隔熱棉，底下藏有一塊以錫紙包裝、內有白色晶體的可疑物品，經快速毒品測試對冰毒呈陽性反應。

海關最終在80塊加熱板內共檢獲680公斤冰毒，估計市值約3.6億元，即場拘捕準備提貨清關的67歲男司機。海關相信販毒集團將冰毒以錫紙包裝，偽裝成加熱板部件，企圖瞞過執法人員檢驗。

拘3人 毒販運偏遠倉過冷河

海關經調查顯示，該批冰毒會運到元朗一物流倉儲存，隨即展開全天候監控遞送行動，至上周六物流倉負責人收到指示將貨物轉送到荃灣一工廈，關員經部署後，貨物被送到工廈地下停車場。本周一下午，海關發現45歲報稱司機男子將貨物搬運到隔鄰倉庫，立即採取拘捕行動，並於當晚在荃灣拘捕另一名涉案物流公司35歲男職員，初步調查他負責操控貨物流向及收貨過程，兩名被捕男子將落案控以販運危險藥物罪名。

相關字詞﹕冰毒 海關

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