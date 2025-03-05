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港聞二

體育園現「後門黨」 羅淑佩稱瑕不掩瑜

【明報專訊】啟德體育園上周六舉行開幕禮當日，據報有人收費帶客人「走後門」，警方正跟進事件。文體旅局長羅淑佩昨稱，從警方調查看到有人不合規帶無持票的人入場，相關人等未經安檢入場是「好大問題」，但她認為港人不應拘泥小瑕疵，形容事件「瑕不掩瑜」，又強調當局會堵塞漏洞，考慮將工作人員通行證（All Access Pass）實名制或設人面識別。

羅淑佩昨於港台《千禧年代》稱，她除了擔心票務問題，違規入場的觀眾沒通過安檢是「好大問題」。被問及事件是否出現保安系統問題，她稱場內設有很多保安系統，「報章報道嗰件事的確係一個漏洞」，當局已掌握部分詳情，認為非大家想像般大規模違規，事件或屬「忙中有錯」，強調當局會認真面對及堵塞漏洞。

被問及事件有否影響本港舉辦盛事的形象，她稱本港擁有世界級場館，初期定有些少磨合問題，當局會嚴肅跟進，而她認為港人應有底氣，「呢啲咁樣嘅小瑕疵小問題，我哋係能夠解決有餘，而唔好喺度拘泥、我淨係望住好細、呢度出事，我唔記得咗原來我咁大件事、咁大個場館係做得咁好」。她引用成語「瑕不掩瑜」，認為「甚至呢個都未必去到『瑕』同『瑜』可以比拼」。

研工作通行證實名制或人面識別

對於近日有議員建議日後可採用門票實名制或人面識別，羅認為實名制主要處理「黃牛」及假票等問題，若經其他通道入場，實名制未必有助解決問題。她說，會考慮工作人員通行證實名制、人面識別等，惟因大型表演有不少臨時工作人員，仍需與不同主辦單位洽談。

立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊稱，當局可從事件汲取經驗，認為可藉科技避免事件發生。對於當局考慮將工作人員通行證實名制或設人面識別，吳指必須將實名制應用至主場館各閘口，以免出現安全問題，亦認為設人面識別系統是可行方法，以他多年研究面相識別技術的經驗，相關設備在全球已非常普及，價錢便宜及安裝難度低，只需預先搭建系統，提前通知活動主辦單位為工作人員登記便可。

被問Lady Gaga 稱亞太良性競爭

早前有報道指新加坡或奪得Lady Gaga演唱會的東南亞獨家主辦權，羅淑佩回應稱，體育園已接洽逾200個表演單位，尚有活動仍待確定最後細節，陸續會公布。她說，全世界都想爭取最好的表演單位，有些選擇香港，有些選新加坡等，正常不過，「雖然係有新場，我都裝唔晒嘅」，認為亞太區內有良性競爭是好事。

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