「超級三月」11盛事 七欖煙火迎閉幕

據局方介紹，本月盛事包括於香港藝術館舉辦、展期由1月至5月的「塞尚和雷諾阿的世界」展覽；香港藝術節；於啟德體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽；LIV Golf 香港站；畢加索：與亞洲對話；ComplexCon Hong Kong；HKwalls街頭藝術節；香港打吡大賽；Art Central；巴塞爾藝術展香港展會及七欖。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文提到，HKwalls街頭藝術節本月下旬展開，中上環一帶將展現更多壁畫，相信有助推廣「大城小區」旅遊。

旅發局稱會「主動出擊」豐富盛事體驗，包括與LIV Golf合作於香港站賽事的每日開賽儀式融入醒獅表演、於「觀眾村」加入香港主題佈置與地道美食等；亞博館舉行的ComplexCon Hong Kong設港人集體回憶的特色體驗區，重塑中式宴會及屋邨街坊麻將耍樂的場景；會展舉行的巴塞爾藝術展香港展會設立「期間限定藝術酒吧」，提供以香港為靈感的雞尾酒等。

偕KOL及內地平台推廣 英澳賣廣告

宣傳方面，旅發局本月會與逾40名來自不同國家地區的KOL及名人合作，通過他們的社交媒體分享親身體驗，「覆蓋超過1000萬粉絲」，包括「世一」桌球手卓林普、內地歌手張遠等。該局亦與小米、愛奇藝及騰訊視頻等平台合作推廣，預計可接觸全國逾兩億受眾。此外，旅發局在英國倫敦、澳洲悉尼的主要車站和地標亦設「香港盛匯超級三月」大型戶外廣告。

本月有逾1500間商舖提供多項餐飲、購物及娛樂優惠，包括於MoMA Design Store購買滿指定金額，免費獲贈奈良美智藝術杯墊；惠顧素啡工場任何即製咖啡可享八折；體育園室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS票價八五折等。