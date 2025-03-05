旅發局「必用儲備」 無人機停每月飛 去年內地客人均消費少1500元 望今年客量增一成

客量未「復常」 唯菲客超越疫前

旅發局昨日舉行傳媒午宴，交代去年訪港旅客人次達4500萬，按年升31%，當中3400萬為內地客，續居客源市場榜首。非內地客源首3位為台灣、菲律賓及美國，訪港人次按年上升介乎48%至55%，當中菲律賓訪客更破100萬紀錄。對比2018年，去年內地和非內地訪客分別回復至新冠疫情前的67%及73%，唯菲律賓訪客人次超越疫前，多出29%（見圖）。程鼎一解釋，菲律賓經濟蓬勃和外遊人數多，他們喜歡到香港主題樂園遊玩。

去年整體訪港旅客人均消費5500元，其中內地客為5000元，較2023年及2018年少1500元及2000元；非內地客為6600元，同樣按年少1500元，但比2018年的5700元則多900元。對於內地客消費力減弱，程鼎一指內地客消費模式已變，認為所有地區皆面對同樣問題，本地餐飲及零售業正轉型，旅發局會從多方面協助業界。

程鼎一表示，預測明年全年有4900萬訪港旅客人次、按年多一成，人均消費與去年相若，預測平均逗留時間維持3.2晚。宣傳策略方面，局方繼續以全年盛事宣傳，但會按季節或月份、類型、節日等因素推廣，「要讓旅客有理由來香港」，並會提前在海外宣傳。

六大盛事續辦 煙火改「精準發放」

預算案宣布2025/26年度向旅發局撥款12.35億元，程鼎一解釋，有關撥款包括常規及額外撥款、以及過往幾年已獲批的專款專用撥款，總額減近兩成。他明言「一定會用到」儲備，但對外宣傳工作不會減少，六大旗艦盛事不受影響，無人機及煙火表演則改為「精準發放」，亦正審視其他可調整項目，舉例會對每年接洽的項目「睇緊啲」。程未有透露現時儲備水平，翻查2023/24年報，該局截至去年3月尚餘近3.8億元儲備總額。

稱大學打卡者眾 「研學旅遊」有市

旅發局會繼續推廣各項旅遊體驗，例如「地道文化」、「美食」、「生態/海島」及「研學」。副總幹事葉貞德稱，近年不少旅客來港到各大學「打卡」，而近兩個月有逾5000名「研學遊客」，認為「研學旅遊」有市場，局方去年搜羅逾40個適合研學旅遊的景點，包含九大主題，涵蓋古今香港及「紅色旅遊」等，並助業界開發工作坊，讓旅客了解本港真實面貌，不止沉醉「打卡」，下一步將研究針對日本市場的研學旅遊。另外，局方將發展本地生態遊，會宣傳帶領旅客游走香港「東南西北」，即西貢、赤柱及蒲台島、大嶼山、紅花嶺。