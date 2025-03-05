旅發局「必用儲備」 無人機停每月飛 去年內地客人均消費少1500元 望今年客量增一成

【明報專訊】本港去年迎來旅客4500萬人次，旅發局預期今年會有一成增長、即4900萬人次，會繼續各項推廣宣傳。不過，面對《財政預算案》宣布2025/26年度政府向旅發局的撥款將較本年度減近兩成，旅發局總幹事程鼎一明言「一定會用到儲備」，並提到原定每月舉辦的無人機及煙火表演會改為配合節慶或活動時上演。他強調「初心和熱度不變，而是要更精準」，跨年倒數等六大旗艦盛事及宣傳工作不受影響，但會盡力壓縮開支，並透過提高內部工作效率，減少支出。
客量未「復常」 唯菲客超越疫前
旅發局昨日舉行傳媒午宴，交代去年訪港旅客人次達4500萬，按年升31%，當中3400萬為內地客，續居客源市場榜首。非內地客源首3位為台灣、菲律賓及美國，訪港人次按年上升介乎48%至55%，當中菲律賓訪客更破100萬紀錄。對比2018年，去年內地和非內地訪客分別回復至新冠疫情前的67%及73%，唯菲律賓訪客人次超越疫前，多出29%（見圖）。程鼎一解釋，菲律賓經濟蓬勃和外遊人數多，他們喜歡到香港主題樂園遊玩。
去年整體訪港旅客人均消費5500元，其中內地客為5000元，較2023年及2018年少1500元及2000元；非內地客為6600元，同樣按年少1500元，但比2018年的5700元則多900元。對於內地客消費力減弱，程鼎一指內地客消費模式已變，認為所有地區皆面對同樣問題，本地餐飲及零售業正轉型，旅發局會從多方面協助業界。
程鼎一表示，預測明年全年有4900萬訪港旅客人次、按年多一成，人均消費與去年相若，預測平均逗留時間維持3.2晚。宣傳策略方面，局方繼續以全年盛事宣傳，但會按季節或月份、類型、節日等因素推廣，「要讓旅客有理由來香港」，並會提前在海外宣傳。
六大盛事續辦 煙火改「精準發放」
預算案宣布2025/26年度向旅發局撥款12.35億元，程鼎一解釋，有關撥款包括常規及額外撥款、以及過往幾年已獲批的專款專用撥款，總額減近兩成。他明言「一定會用到」儲備，但對外宣傳工作不會減少，六大旗艦盛事不受影響，無人機及煙火表演則改為「精準發放」，亦正審視其他可調整項目，舉例會對每年接洽的項目「睇緊啲」。程未有透露現時儲備水平，翻查2023/24年報，該局截至去年3月尚餘近3.8億元儲備總額。
稱大學打卡者眾 「研學旅遊」有市
旅發局會繼續推廣各項旅遊體驗，例如「地道文化」、「美食」、「生態/海島」及「研學」。副總幹事葉貞德稱，近年不少旅客來港到各大學「打卡」，而近兩個月有逾5000名「研學遊客」，認為「研學旅遊」有市場，局方去年搜羅逾40個適合研學旅遊的景點，包含九大主題，涵蓋古今香港及「紅色旅遊」等，並助業界開發工作坊，讓旅客了解本港真實面貌，不止沉醉「打卡」，下一步將研究針對日本市場的研學旅遊。另外，局方將發展本地生態遊，會宣傳帶領旅客游走香港「東南西北」，即西貢、赤柱及蒲台島、大嶼山、紅花嶺。