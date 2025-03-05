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港聞

港聞二

事主案發10年後報警 全職爸爸控14項性侵親女

【明報專訊】無業漢在家擔任「全職爸爸」時涉自女兒12歲起多次強姦，被控13項強姦罪及一項非禮罪，案件昨在高院開審，被告否認全部控罪。控方開案陳辭稱，事主約10年後才敢報警。她昨以視像方式供稱，因害怕沒人相信她，案發時沒告訴母親及其他人，案發時家人大多在睡覺。

事主：怕無人相信

被告N. P. S.（58歲，報稱無業）被控2011年3月至2019年8月，分別在上水及元朗的不同住宅單位13次強姦事主X；另被控於2014年6月至2016年8月的某日，在元朗游泳池​猥褻侵犯X。承認事實指，事主X生於1999年，被告生於1967年。

控方開案陳辭提及，X案發時與被告、母親、妹妹、弟弟同住，一家人多次搬家。母親工作養家，被告則照顧家人。2011年至2019年，X指最少在家中遭強姦13次，被告曾在X睡覺時進入其睡房強姦她，有時更會把睡夢中的X拖到客廳侵犯。其中一次事件更在X祖母家中的露台發生。X事發時不敢動，又怕被告會打她。

被告警誡下稱：我冇做過

另外，被告又涉在游泳池捉住X的手，逼她隔着泳褲觸摸他的下體；被告也隔着泳衣觸摸X的下體。其後X升讀大專院校時，曾搬到學校宿舍居住，2021年畢業後搬回家中，當時被告將X飼養的天竺鼠連籠摔到地上，X於是將此事及遭性侵的經歷告訴男友，並在社工的協助下報警。被告2021年6月29日被捕，在警誡下說：「我冇做過。」聆訊今續。

【明報專訊：HCCC 365/23】

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