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港聞二

非法性交案事主索償入稟申破產 張健華：啲律師蝦我

【明報專訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華（圖）涉2014年與一名智障女院友非法性交，院友母親入稟區院向張健華等3名被告索償，又入稟高院要求頒令張健華破產。關於破產的案件昨於高院聆案官席前聆訊，張健華在庭上稱因不熟悉法律程序而未能對破產呈請作出回應，「啲律師蝦我」，認為法院現時頒破產令不適當。聆案官黃健棠決定將案件押後至4月29日再處理，以待張就區院案申請上訴許可及暫緩執行賠償的判決。

張：應待區院案頒判辭

案件押後 待張就區院案申上訴

遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母代表入稟。

在區院索償案中，法官早前裁定張健華和康橋之家須向原告方賠償約119萬元。本案債權人代表律師指出，是次呈請建基於區院案件，而張沒提出反對破產呈請，包括沒存檔反對誓章，因此要求法庭頒下破產令。

張：一定上訴至終院

張健華稱，因沒法律代表而不懂處理有關反對破產呈請的程序。他認為法庭應待區院案件頒下判辭後才決定，現時頒下破產令不穩妥。他稱，一定會不斷就區院案上訴，若被駁回就會上訴至終審法院。

聆案官表示，雙方可選擇讓破產官處理此案，也可繼續讓聆案官處理，但需押後至區院案有結果時。黃官對張說，法庭現時一定不會頒破產令，着他「稍安毋躁」。雙方終同意先押後案件。

【案件編號：HCB 9109/24】

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