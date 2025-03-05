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港聞二

調查：七成人不願生育 逾九成稱經濟影響

【明報專訊】香港婦聯昨日公布「港人生育意願2025」問卷調查結果，顯示71.9%被訪者不願生育。另外，經濟及自由需求成為影響生育的主因，逾九成二被訪者表達生育意願受育兒經濟壓力影響，佔比最大；另有84.8%被訪者反映自由需求影響生育意願，成生育意願的第二阻力。

婦聯自1月12日起分別發放了1540份紙本問卷及740份網上問卷，成功訪問1320名50歲以下及960名50歲以上的香港居民。

生育意願較去年升2.1百分點

50歲以下受訪者中，有71.9%的被訪者表示不願意生育，28.1%表示願意生兒育女，生育意願較2024年回升2.1個百分點，婦聯引述有調查指，養育1名兒童至18歲的成本約為600萬元，而香港通脹率高於人工漲幅，對於年輕夫婦來說，養育幼兒無疑令生活「雪上加霜」。

19至29歲組別最抗拒生育

婦聯引述調查結果指「晚育」已成大趨勢，願意生育年齡有進一步推遲的情况，19至29歲組別中有23.27%願意生育，減少4個百分點，該組別仍是最不願生育的組群；而最願意生育的年齡組別是30至39歲，有32.82%的人願意生育。

婦聯籲加強支援育有子女家庭

另外，婦聯表示，政府幼兒照顧服務初現成效，但仍欠普及，回答對幼兒照顧服務「不了解」或「十分不了解」者佔逾七成，亦有更多人希望政府加強現時育有子女的家庭支援政策。

今年《財政預算案》取消向家長提供2500元學生津貼。香港婦聯副主席歐陽寶珍指出，由於年輕組群對該政策欠了解，料取消學津對年輕人的生育意願影響有限。她稱雖理解政府財赤須削學津，但期望可循序漸進，目前做法或太急進，並希望財赤結束可恢復學津。

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