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港聞

港聞二

塌閘壓死保安 工程顧問作供 稱不知手動操作有否倒塌風險

【明報專訊】油麻地母嬰健康院2022年8月15日發生致命意外，43歲女保安員魏玉筠遭倒塌的電動鐵閘壓中不治，事後僱主和4間工程公司被票控，案件昨在觀塘裁判法院續審。涉案電閘工程顧問供稱，意外發生前，他「唔知」以手動方式操作該閘會否招致倒塌風險，但認為不應以手動方式操作。工程顧問又重申，相信電閘設計和審批過程符合標準。

5被告否認傳票控罪

首被告威智護衛有限公司否認「沒有確保僱員的安全及健康」傳票控罪，其餘4名被告奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED、SK ECOPLANT CO., LTD分別否認一項「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」傳票控罪受審。

控方證人油麻地母嬰健康院時任保安員雷志榮早前供稱，意外發生前，涉案電閘已失靈數天，需改用人手操作，並形容該閘「成日壞、壞得密」。

另一控方證人「奧雅納─莫特麥克唐納顧問聯營（AMMJV）」時任總工程師溫錦璇昨日接受辯方盤問時稱，涉案電閘由Build King Construction Limited和SK Ecoplant Co. Ltd組成的聯營公司（BSJV）設計，再經由AMMJV審批；惟AMMJV審批電閘設計期間他尚未「在位」，因此不清楚公司審批電閘設計時，有否顧及以人手操作該閘的風險。

顧問稱維修時才應人手操作

相信電閘設計審批均符標準

溫續稱，他從同事和相關資料得悉，涉案電閘「正常係用電嘅運作模式」，只有維修時才應由維修人員以手動操作。溫亦重申，相信電閘的設計和審批過程符合「各方面標準」，又提到電閘承建商曾就電閘操作，向保安公司給予口頭簡報或訓練。審訊今續。

【案件編號：KTS 3046-50/23】

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