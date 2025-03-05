治療後持續痛 退休漢伏擊剪插牙醫 官籲循正途投訴 斥有預謀判囚2年2月

被告袁柏鴻（現69歲，報稱退休）。暫委法官勞潔儀在休庭前告誡被告，遇上治療問題時不應訴諸武力，應該循牙醫管理委員會作出投訴及待委員會跟進。

案情指，劉姓事主為一名牙醫，於黃大仙東頭（二）邨內經營一所牙醫診所，被告曾經在案發前的一個月內接受劉的治療。2023年8月26日晚上10時許，劉在診所門外準備關門及離開時，被告突然從後出現，並用一把剪刀刺傷劉的右耳背及背部靠近頸的位置，劉抵擋被告攻擊及呼叫救命。

途人聞呼叫 喝止報警

一名男途人聽到尖叫聲後趕到現埸，他見狀後着被告停手，被告回答「係私事」，男途人報警。其後被告逃跑回他居住的富東樓，警員於該樓大堂內截停被告。他在警誡下稱，他同日購買涉案剪刀後，晚上在劉的診所外徘徊，待對方離開時施襲。被告亦稱，犯案原因是他接受劉治療後的一個月內持續感到陣痛及不適。事發後劉被送院治療，右耳有2厘米裂傷，右上背有半厘米的刺傷，在傷口縫合後的當日出院。

刃長8厘米 事主傷口近頸動脈

勞官於判刑時指出，被告初犯及為單身，與兩名兄長同住，並引述辯方求情內容指被告認為事主不負責任才犯案，現已深感後悔，明白到不應使用暴力。由於辯方確認被告沒有精神問題，故法庭未為他索取相關報告。

勞官續稱，涉案剪刀的刀刃長逾8厘米，刀尖銳利，事主其中一個傷口的位置靠近頸動脈，慶幸的是事主沒有受到致命傷，傷勢亦非永久；考慮被告並非受挑釁下犯案，被告在診所門外徘徊明顯有計劃犯案，施襲維持一段時間，以及被告主動認罪，判處他監禁2年2個月。

【案件編號：DCCC 1310/23】