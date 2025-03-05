灣區接軌 梁美芬倡設知識產權中心

陳曼琪倡跨境安老金融建設

就成立大灣區知識產權評估中心的建議，梁美芬提出成立雙總部機制，如考慮在香港和深圳成立雙總部，香港根據國際標準，深圳銜接內地法律。她又提出訂立「粵港澳大灣區數據流通管理條例」，建立數據統一分類分級標準，整合多條相關法例，以及明確禁止生物基因等敏感數據跨境，又列明數據「持有權、使用權、經營權」等。

全國政協、男高音莫華倫認為，兩地應就創新跨境文化建立流通機制，推行「文化人才交流」計劃，並允許港澳藝術工作者在前海備案後直接執業，研究跨境演出審批可「一次申報、兩地互認」。

莫華倫倡文藝人才跨境執業

另外，啟德體育園上周開幕，當日在場的莫華倫稱體育園的音響不錯，且設有可開關的天幕，相信日後可舉辦很多大型活動、世界級演唱會，加上園內可容納萬人的體藝館，對香港文化發展非常重要。

開幕禮當日任表演嘉賓的政協甄子丹，昨在北京大讚體育園的設備，希望可吸引更多國際級表演者來港，又可通過香港進入內地，到全國各地旅遊。至於會否推薦明星朋友到啟德體育園開騷，甄子丹笑言「唔係個個都有資格可以開到」，相信有本事、有市場吸引力的人都會考慮。

（2025兩會）