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港聞

港聞二

佛山推赴港一簽多行 郭基煇盼擴至4直轄市

【明報專訊】本港政界積極向中央爭取擴大「一簽多行」城市，全國人大代表、佛山市長白濤在北京表示，目前正推進佛山納入一簽多行，而身兼全國政協的新鴻基地產執行董事郭基煇（圖）亦期望，一簽多行可進一步納入北京、上海、重慶、天津4個直轄市，以及浙江、江蘇等省內準一線城市，以吸引更多過夜及高增值客流量。

關注內地旅客只能留港7天

郭基煇關注本港旅客人數何時能回復至新冠疫情前的數字。他指出，目前內地與23個國家互相免簽證，遊客最多可逗留30天，但大部分內地居民赴港僅能逗留7天。他舉例今年11月舉辦的全運會為期10多天，內地居民來港觀戰亦只能留7天，不能看畢全程。

郭基煇強調香港的旅遊「有底氣」，加上國家政策支持等，相信是大有可為。至於特區政府可以如何做得更好，他認為政府已做了不少工作，例如推動大熊貓經濟、啟德體育園等，未來也有國際巨星來港。

早前全國人大常委李慧琼表示，希望爭取有序擴大一簽多行至大灣區其他城市，並考慮以廣州優先，並在今次兩會提出放寬至北京、上海等一線城市，相信今年內可成事。

邵家輝：若港承載力夠

放寬城市「愈多愈好」

佛山屬大灣區城市之一，白濤表示會積極爭取一簽多行擴展至佛山，也非常歡迎香港市民到佛山旅遊、港企到佛山發展，會為他們創造最好的環境。港區全國政協、批發及零售界立法會議員邵家輝期望，可逐步爭取深圳以外的大灣區城市納入一周一行，甚至是一簽多行，對本港旅遊、零售等都有利，如果其他城市市民願意來港旅遊、本港又有足夠的承載力，放寬的城市是「愈多愈好」。

今屆全運會由廣東及港澳合辦。全國人大代表、東莞市長呂成蹊表示，非常有信心辦好全運會，主要是通過改善場館，目前已經接近尾聲。另一全國人大代表、肇慶市長許曉雄表示，全運會場館各方面已準備好，軟硬件會更好迎接肇慶負責的項目。

（2025兩會）

相關字詞﹕兩會2025 郭基煇 佛山 一簽多行

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