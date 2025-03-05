政協工作報告港澳着墨略增 青年工作「重中之重」

來年工作續未提港澳

今年政協工作報告關於港澳的長約80字，較去年約50字略增。王滬寧回顧全國政協過去一年工作，提及發揮港澳在內地「建設更高水準開放型經濟新體制」中的作用，組織和深化港澳與內地的交流合作考察，「進校園」為港澳青年舉行多場國情報告會，並落實走訪港澳政協委員制度。在展望來年工作的章節，則連續第三年沒有觸及港澳。

期望續推動科文教育

港區全國政協委員容永祺認為，政協工作報告關於港澳的篇幅不多，仍特別談及「進校園」向青年講解國情，反映中央認為青年工作是未來重中之重，冀本港青年了解國家，以及內地發展大局和方向。

全國政協黃錦輝認為，工作報告談及科學教育活動，相信中央期望本港亦繼續推動在科技和文化方面的青年教育工作。全國政協譚岳衡則認為，報告反映全國政協重視香港工作，日後將繼續發揮政協的橋樑角色，並深入基層、聯繫業界、反映民意，凝聚人心和匯聚力量。

除了本港與內地交流合作，身兼中華新時代智庫基金會理事長的全國政協李大壯表示，香港與台灣的民間交流亦從不間斷，不認為受到政治影響。他以其基金會為例，接觸的一批台灣青年雖然並不完全支持統一，但到訪過內地後對中國「不是太抗拒」。他說，台灣青年與內地文化差異大、認同感低的情况與香港一樣，而當中並不關乎好與壞，只是需要時間融合與了解，「這方面工作無得即食，要慢慢發展、諒解」。

對於北部都會區發展是否有機會引進台資，李大壯認為，最主要是港府規劃的行業及產業鏈是否需要台企，他以晶片生產為例，撇除政治因素，台灣企業都要考慮落戶香港的需要。

（2025兩會）