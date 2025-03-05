夏寶龍談美加關稅 信港可克服影響 劉兆佳：提醒面對打壓 港須具危機意識

明報記者 鄭啟智 馮樂琳 北京報道

港澳辦發稿表示夏寶龍昨看望上京參加全國兩會的港澳人大代表，期望他們認真依法履職，積極反映民意、建言獻策，支持特首和特區政府依法施政，加快推動香港由治及興。中聯辦主任鄭雁雄、2022年已卸任港澳辦副主任的宋哲亦有出席會面。

馬逢國引述夏寶龍：國家受壓 必傳到香港

港區人大代表團長馬逢國會後見記者，被問到夏寶龍有否提到本港如何應對美國對華加徵關稅，馬表示會上沒有具體討論地緣政治，但引述夏稱國家承受的壓力，必然會傳到香港，有信心本港有力克服。

馬逢國亦引述夏寶龍表示，近月本港股市表現相當好，若表現持續將對本港經濟有一定促進作用。

他稱，夏寶龍高度肯定港區人代過去一年的工作，亦認為特首李家超及特區政府工作有成績，期望一眾人代繼續支持特區政府依法施政及作出貢獻。

接見岑浩輝 讚落實習講話

同日夏寶龍接見上任未滿3個月的澳門特首岑浩輝，讚賞對方就任以來，帶領管治團隊貫徹落實國家主席習近平的重要講話精神及中央決策部署，勇於擔當作為，展現出良好精神風貌。特首李家超則於昨日傍晚抵達北京，今早將列席人大會議開幕會。

劉兆佳指出，美國在科技、貿易、關稅等領域，不再給予香港特殊地位，夏寶龍旨在提醒，中美關係轉趨惡劣下，香港須與國家一同面對艱難挑戰，並期望香港預備好。他相信，中央期望本港在經濟發展和財政政策，會宏觀考慮地緣政治，亦要有危機意識與底線思維。

全國人大常委李慧琼在會後表示，面對複雜世界格局，香港難免承受外在壓力，不過在中央支持下，本港經濟穩步增長。

人大發言人：港澳窗口地位重要

另外，全國人大會議新聞發言人婁勤儉昨在記者會表示，香港在民生方面獲中央大力支持，「多措並舉」增加房屋和土地供應，解決住屋問題；又稱國際調解院總部落戶香港，充分體現國際社會高度認可「一國兩制」下，香港的獨特地位和優勢。

對於中央將如何更好地支持港澳參與大灣區建設，婁勤儉表示，全國人大常委會將積極推動大灣區發展，並預告今年將進行專題調查研究。他指港澳一直是中國對外開放的重要窗口、不可取代，在中央一系列政策措施下，大灣區經濟總量逾14萬億元人民幣，區內「1小時生活圈」已成為生活現實。

明報記者：北京兩會採訪 - 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳

（2025兩會）