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興田邨爆炸案 街坊：曾有人拍戶主門疑收數

【明報專訊】藍田興田邨美田樓27樓一單位前日煤氣爆炸，3人受傷，燒傷的52歲男戶主昨晚仍留院，情况危殆。對面單位的七旬翁亦遭波及，他憶述爆炸情况仍心有餘悸，稱事發前幾日有陌生人到涉事單位拍門，疑是收數公司職員。

涉事單位損毁嚴重，大門、鐵閘、房門均告飛脫。住對面單位的76歲李伯憶述，當日早上10時許已聞到煤氣味，其後得知上層住戶已報警，警察與消防員在上下數層拍門尋找煤氣來源，而事發單位多次無人應門，消防一度懷疑是上層泄漏，至中午他仍未見有煤氣公司職員。爆炸一刻，李伯在單位內聽到巨響，強烈氣流湧至，出事單位大門飛脫、屋內雜物撞向其鐵閘大門。由於嗅到濃烈煤氣味，他感心口痛，被送院檢查後同日傍晚出院。

李伯指事發單位一家四口約兩三年前搬入，男戶主少與鄰居打招呼，早前子女疑已搬走，近日男戶主時常留家，其妻則每日上班，但約3日前開始無出入。日前突有陌生大漢到事發單位拍門，他曾向對方查問，懷疑是收數公司職員。

黃婆婆住事發單位斜對面，她說爆炸一刻聽到巨響，在屋內也感到震動，至今驚魂未定。她稱當日見消防與警察尋找漏氣源頭，其後見煤氣公司職員到場，未幾就爆炸。煤氣公司回覆稱事故當日為確保安全及調查需要，美田樓部分住戶曾需短暫暫停供氣，同日下午5時許已全面恢復煤氣供應。

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