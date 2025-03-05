「互嘟」過數下半年推 內地「call車易」最快月內出爐

八達通消費業務及產品總監葉勁生稱，八達通App今年將新增功能，用戶面對面時透過NFC技術，手機八達通可「互嘟」過數，手機八達通及實體八達通之間亦可「嘟」卡，如屬兩張實體八達通卡之間、不是面對面，用户亦可在App輸入八達通卡號碼等資料轉帳。

八達通行政總裁應天麒表示，至今已開通逾250萬張手機八達通，自去年Android手機支援手機八達通後，現時逾半港人有手機八達通，去年使用量升24%。葉勁生補充，華為手機上周六（1日）起亦有同類支援。

八達通交通業務主管鄧翠珊則透露，最快本月或下月App內推出「八達通call車易」功能，供市民在內地召網約車，公司正與內地技術平台合作，接通內地多間網約車平台，舉例滴滴、曹操出行、如祺出行等。鄧說，召車流程會與一般網約車平台一樣，有導航地圖供市民選擇上落車點，可揀車型，並可在手機經八達通自動兌成港元付款。

新版遊客八達通將陸港澳通用

八達通去年推出「全國通」卡，持卡者可在內地336個城市搭公共交通工具，至今已累積8200萬港元交易額。鄧翠珊亦預告，今年第二至三季會推出全新遊客版八達通，該卡除可照舊在港使用，將兼具「全國通」功能。鄧稱，日後旅客如盼「一程三站」，即同時到香港、內地及澳門旅遊，憑一張全新遊客版八達通便可在三地搭車。應天麒補充，現時每10名旅客有7人選用八達通，去年旅客手機八達通活躍用戶增1倍，用量增3倍。

鄧另提到，至今已有2.9萬名的士司機可透過商用版八達通App收款，去年的士支付交易量按年增長67%。鄧稱，的士車隊全數支援八達通付款，期望今年的士交易可達以億計金額。