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八達通App擬擴日本 最快第三季掃碼支付

【明報專訊】八達通近年不斷拓展跨境支付，昨稱最快今年第三季會將八達通App支付服務擴展至日本，市民未來遊日用八達通App掃描商戶在當地支付平台的二維碼，直接從手機八達通餘額扣數，自動兌換成港元付款，模式料與八達通前年接通泰國PromptPay大致相同。有本港旅遊業界認為，港人在日本旅遊仍較習慣用現金或信用卡付款、少用二維碼，八達通要突圍搶市佔率需採用銀彈攻勢，提供更多優惠回贈才能吸引港人使用。

八達通近年積極與其他國家的當地支付平台合作擴展支付網絡，八達通銀包前年接通泰國支付系統PromptPay，八達通銀聯卡去年亦接通韓國ZeroPay的95萬個消費點。據悉，自前年12月初八達通可支付PromptPay商戶後，首月錄得「六位數」交易額，一年後的2024年12月交易額較首月增長6倍。

盼毋須充值「銀包」 餘額扣錢

八達通消費業務及產品總監葉勁生昨在傳媒聚餐透露，正與日本當地多間支付平台商討，冀可與當地覆蓋率高的平台合作，令市民遊日可用八達通消費購物。現時八達通與PromptPay的合作模式下，港人可用八達通App掃描泰國商戶的PromptPay二維碼，付款時會從八達通銀包扣數，意味用戶需先為銀包充值。葉說，今次與日本支付商合作，期望做到直接從手機八達通餘額扣錢，以更方便市民。至於有否交易金額上限，葉指需檢視兩地法規，原則是希望上限愈高愈好，又稱估計提供的匯率可低於信用卡。

翻查資料，現時日本較普及的二維碼電子支付平台為PayPay，覆蓋逾百萬商戶；本港另一電子支付工具AlipayHK早於去年下半年已與之合作，同樣經AlipayHK App掃描PayPay二維碼，便可從電子錢包以港元付款。

另外，專供遊客乘搭日本公共交通使用的「西瓜卡（Suica）」及PASMO卡等，於當地自動販賣機、便利店、連鎖餐廳及部分商戶亦可使用，這些卡可加入至手機錢包，故亦是旅客遊日另一常用電子支付方式。

旅界指港人仍慣用現金

AlipayHK微信早攻日市場

縱橫遊常務董事袁振寧指出，港人遊日仍較習慣用現金付款，主要因為較「穩陣」，全國所有縣市交通及消費均可用，其次是信用卡，因有回贈及可儲里數。袁稱，近年日本的確多了商戶用二維碼收款，惟據他觀察，即使AlipayHK去年與PayPay合作，亦暫未見大量港人使用相關功能，估計與港人本身未必慣用二維碼付款有關。

袁振寧又稱，自日本近年多了內地旅客，遊客區不少商戶已直接開通AlipayHK或微信支付戶口，八達通現在加入戰團對港人吸引力未必太大，「多個選擇是好事，但最後或者只有少於一成人會用」。他認為八達通主要需與信用卡競爭，建議八達通探討較信用卡更吸引的優惠回贈，加強吸引力。

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相關字詞﹕港人外遊 日本 二維碼支付 電子支付 八達通

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