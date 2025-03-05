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土拓承辦商高層涉貪案 加控兩分判商相關人士

【明報專訊】廉政公署早前落案起訴土木工程拓展署將軍澳一工程項目的承辦商時任副總經理，串謀使代理人接受利益罪名，控告他涉嫌與分判商協議，助分判商獲取分判合約後接受賄款200萬元，但分判商未能取得合約。廉署前日（3日）加控另外兩名與分判商相關人士貪污罪名。二人獲准保釋，今日在東區裁判法院提訊。控方將申請合併兩案並轉介區域法院答辯。

時任中鐵十五局集團有限公司副總經理許文舉（41歲），及恒佳工程建築有限公司營運者吳官勝（61歲），去年9月被控一項串謀使代理人接受利益罪名。

廉署前日加控另外兩人一項串謀使代理人接受利益罪名，分別是恒佳工程董事兼股東吳國希（74歲）及商人黎偉強（47歲）。

案發時，許文舉為中鐵十五局副總經理。自2022年5月起該公司與另一建築公司合作，承辦於將軍澳一個工地平整及基礎設施工程項目。許文舉加入該項目的管理委員會，負責審批分判合約的標書及監督相關事宜。

恒佳工程由吳國希成立，案發時吳官勝為恒佳工程營運者，黎偉強則是吳國希及吳官勝的同伙。吳國希及黎偉強被控涉嫌於2022年7至11月期間，與許文舉及吳官勝串謀使許文舉同意接受吳官勝賄款200萬元，以協助恒佳工程取得斜坡及泥釘工程分判合約。

廉署調查發現，若非許文舉向管理委員會推薦，恒佳工程不會獲邀入標。恒佳工程最終因入標價並非最低，未能獲得合約。

相關字詞﹕工程 中鐵十五局 土木工程拓展署 廉政公署

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