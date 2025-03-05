土拓承辦商高層涉貪案 加控兩分判商相關人士

時任中鐵十五局集團有限公司副總經理許文舉（41歲），及恒佳工程建築有限公司營運者吳官勝（61歲），去年9月被控一項串謀使代理人接受利益罪名。

廉署前日加控另外兩人一項串謀使代理人接受利益罪名，分別是恒佳工程董事兼股東吳國希（74歲）及商人黎偉強（47歲）。

案發時，許文舉為中鐵十五局副總經理。自2022年5月起該公司與另一建築公司合作，承辦於將軍澳一個工地平整及基礎設施工程項目。許文舉加入該項目的管理委員會，負責審批分判合約的標書及監督相關事宜。

恒佳工程由吳國希成立，案發時吳官勝為恒佳工程營運者，黎偉強則是吳國希及吳官勝的同伙。吳國希及黎偉強被控涉嫌於2022年7至11月期間，與許文舉及吳官勝串謀使許文舉同意接受吳官勝賄款200萬元，以協助恒佳工程取得斜坡及泥釘工程分判合約。

廉署調查發現，若非許文舉向管理委員會推薦，恒佳工程不會獲邀入標。恒佳工程最終因入標價並非最低，未能獲得合約。