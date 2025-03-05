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「三無」聯廈聯管 民政處稱不會直接資助日常管理

【明報專訊】去年《施政報告》宣布，民政事務總署今年將在選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃，協助「三無大廈」和舊式單幢樓宇，共聘一間物管公司聯合管理。油尖旺區議會昨日討論該區計劃，會上有區議員關注無法團的「三無大廈」，如未能找到所有業主，會否影響參與計劃，以及會否向參與的大廈提供資助等。當區民政處表示不會就參與計劃的大廈提供日常管理的直接資助，而暫時無法成立法團的大廈或需業主與物管公司個別簽約。

根據油尖旺民政事務處向當區區議會提交文件，當局計劃今年上半年在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的試驗計劃，而油尖旺區選址在界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶，經民政處甄選後，獲選的非政府組織將被委聘在該區推行計劃。

無法團者 業主或需個別簽約

獲委聘組織需提供5項服務，包括協助有興趣參與計劃的大廈舉行諮詢會議，並邀當區區議員參與；如有興趣參與的大廈未成立法團，或管委會已停運，便需協助成立或先恢復法團運作，再召開會議討論及議決參與計劃。即使大廈暫未能成立法團，經業主同意參與計劃，獲委聘組織亦可協助採購「聯廈聯管」服務。當有超過一幢目標大廈同意參與，獲委聘組織需協助有關大廈按法例及公契規定採購服務，並監察推行情况，每月提交報告匯報管理狀况。

地委會界區議員劉柏祺稱，區內不少無法團及管理公司的三無大廈，「較難找到所有業主出來」，關注如無法找到所有業主會否對參與計劃有影響。委任議員楊子熙則關注，當局會否資助大廈添置閉路電視等設備。

油尖旺民政事務專員余健強回應稱，如三無大廈公契容許參與計劃，可將有關業主資料轉交承辦機構考慮，不會排除三無大廈的參與。油尖旺民政處高級聯絡主任 （大廈管理） 莫婉玲補充，計劃不會為參與大廈的日常管理直接提供資助，如大廈未有法團，所有業主或需個別與物管公司簽訂合約以及購買第三者保險，獲委聘組織會提供協助。

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