懲教助理容囚犯用手機 官：囚犯才是主腦

3名求情被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。

據控方案情，事發於2020年7至10月間，王、張及林在塘福懲教所的維修組工作，楊敬倫負責管理該組囚犯。王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一宗事件為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署替定牌子的哈密瓜口味香煙。

辯方稱採納書面求情內容，另就被告王帝俊補充求情稱，王的罪責較同案的楊敬倫及李浩維為輕，惟法官謝沈智慧反駁指，王指使楊及李替他做事，王才是案中主腦，况且王在服刑期間干犯案件，應屬加刑因素，辯方聽後表示同意法庭的看法。

辯方又稱本案出現多番延誤，惟法官反駁指法庭因應證人的身體狀况而押後案件，每次押後都有相關醫療證明，並沒有出現辯方指稱的不當延誤，辯方回應冀法庭考慮延誤並非被告造成，酌情減刑。

【案件編號：DCCC 299/21】