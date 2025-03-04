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港聞

港聞二

【Emily】田北俊倡商住地停賣兩年托市 話地產商表面風光 着政府勸移民回流

【明報專訊】財政司長陳茂波在預算案提出暫停賣商業用地一年。本身係地產商嘅立法會前議員田北俊就提出，住宅和商業用地都應停止賣地兩年，表明話咁係要「托市」，佢形容𠵱家大地產商「表面上好風光」，其實好痛苦。至於100萬伙私樓嘅業主，呢幾年身家縮水四成，話中產都無晒心機，邊有心機消費，要去都去內地或日本，反問香港點會旺？

中產無心機消費「香港點旺？」

久違嘅田少噚晚喺商台《光明頂》論時政，話好奇怪點解政府會分析樓價已回穩。「我唔知佢乜嘢價，如果真係已見底嘅，不如你政府買晒佢，你政府買晒佢，咪見底，第日賣番出去，你賺錢喎。」佢話香港嘅四五大地產商表面資產有幾千億，但佢同地產商朋友傾，佢哋關心嘅唔係資產有幾多，而係負債有幾多，因資產只係「紙上談兵」，唔係咁容易可賣出百億計嘅大商場資產，又話地產商現收回嘅租金都唔夠還銀行借貸利息。

稱應同全世界講

修例事件已過去唔使驚　　

田少認為，2019年修例事件後，有國安法、「完善選舉制度」，又通過《基本法》23條立法，香港已「由亂到治」，但點先可「由治到興」呢？佢話近年好多人移民，好多係專業人士，不如叫佢哋回流，「應該同全世界講，呢件事（修例事件）已經過咗去，香港政府𠵱家冇人再擔心有人搞搞震，已經I'm in control，唔使驚，咁重新上路呢，係咪應該告一段落，希望佢哋返香港」。佢又話，政府又可以畀幾千個被捕嘅後生仔，可以自由去外國及返嚟，「咁我諗外國人對香港嘅信心， 就大好多」。

相關字詞﹕移民潮 反修例事件 賣地 田北俊

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