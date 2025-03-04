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煤氣喉被鬆開釀爆炸 單位戶主命危 大門炸開窗框飛至對面山 重案組調查

【明報專訊】藍田興田邨美田樓昨午有單位發生煤氣爆炸，單位大門被炸開，窗框、冷氣機等雜物炸飛至大廈對開遊樂場及對面山坡。事件中3人受傷，包括涉事單位男戶主，他身體多處燒傷，經治理後情况危殆。消防在爆炸發生前，已根據懷疑氣體泄漏報告到場檢查，其間發生爆炸。據了解，有人利用工具將煮食爐軟喉分開，相信事件涉及人為。消防調查發現氣體泄漏及爆炸原因有可疑，案件交由觀塘警區重案組跟進。

消防查泄漏時爆炸 機電署助查

爆炸發生前，警方昨午1時許收到大廈保安報案，指有住戶反映大廈有單位疑漏煤氣。警方、消防及煤氣公司派員到場了解，在尋找漏氣單位期間突然爆炸。消防處表示，昨午1時35分接報懷疑有氣體泄漏，消防員3分鐘後到場，用氣體探測儀於接報樓層及附近其他樓層檢查，其間部署一條喉及一隊煙帽隊在策略位置戒備，檢查期間突然發生爆炸。消防其後進入涉事單位檢查，發現屋內有不尋常情况，氣體泄漏及爆炸原因有可疑，交警方調查。

機電工程署回覆稱，懷疑涉事單位廚房內一條接駁煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆開，導致煤氣泄漏，將繼續協助相關部門調查事故成因。房署表示，傷者為公屋租戶，署方已與涉事家庭其他成員聯絡提供協助，包括可安排臨時單位暫住。觀塘區議員余紹倫稱，爆炸導致水喉、煤氣喉等損毁，目前有兩個單位暫停煤氣供應。

戶主二級燒傷 兩街坊一受驚一遭濺傷

昨午3時02分，美田樓27樓一單位傳出爆炸巨響，窗戶玻璃粉碎，冷氣機連同玻璃碎片墜落樓下遊樂場，有窗框飛彈至對開連德道行車線與行人路，相距大廈20米外山坡亦掛有一個損毁窗框。救援人員在涉事樓層發現兩人需救援，當中涉事單位52歲姓劉住客面、手、胸二級燒傷，獲救時仍有知覺，由救護車送往聯合醫院，再轉送伊利沙伯醫院留醫；居於對面單位76歲姓李老翁疑受驚過度，心口疼痛，送院治理後情况穩定。事件中另有一名約70歲婦人在地面被碎片濺傷，敷治後拒絕送院。

有人稱當時獨自煮食出事

據了解，涉事男戶主與妻子及子女居於涉事單￼位，有人事後報稱當時獨自在家開火煮食，突然發生爆炸。現場所見，涉事單位損毁嚴重，大門、鋼閘、房門均告飛脫，部分家具及破損的窗框事後暫放走廊。單位客廳地下滿佈雜物和積水，牆壁石屎剝落，未見被火熏黑痕迹。

相關字詞﹕美田樓 氣喉 煤氣洩漏 爆炸

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