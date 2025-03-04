鑼鼓聲息 新光燈滅 市民湧送別 粵劇迷嘆可惜

李居明：歷史使命完 精神長存

劇目《小平你好》成為新光戲院告別演出，昨晚7時半開場，至昨晚約10時半收起門口的「全院滿座」旗。表演約昨晚11時結束後，由「盛世天」戲劇團創辦人李居明、藝人薛家燕、八和會館主席龍貫天、電影界代表黎筱娉在新光戲院的劇場內主持落閘關燈儀式。他們於今日零時15分拉下手掣，戲院的霓虹燈招牌、波波燈逐一熄滅，閘門徐徐落下。

昨晚約9時，戲院大堂及內外擠滿人群，多名警員在英皇道一帶馬路維持秩序。粵劇導師方女士在新光戲院表演及當領隊約20年，她形容新光戲院結業「絕對是粵劇界遺憾」，不理解政府為何不收購新光戲院。

居住觀塘的七旬粵劇迷梁女士對新光戲院結業大感可惜，稱日後需到西九戲曲中心欣賞粵劇，交通不及新光戲院方便。

新光戲院於1972年開業，由華昌企業委託銀都娛樂經營，自1980年9月1日轉由新光娛樂經營，到1988年8月由香港聯藝機構有限公司接管，惟新光戲院其後三度經歷結業危機。

幾歷易手瀕關又重生

2005年8月，業主羅守輝欲收回物業改為商場，經藝人汪明荃代表粵劇界，以及時任民政事務局長何志平等人斡旋，新光戲院獲續租至2009年。香港聯藝機構於2009年擬不再續租，經政府介入後，機構願續租3年，至2012年宣告結業，最終在新光戲院結業前兩天，「盛世天」戲劇團創辦人李居明擔當「白武士」承租新光戲院，並斥資千萬元裝修，易名為新光戲院大劇場。

為新光戲院「守業」多年的李居明終於失守，北角僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院現址）於2023年招標出售，本地教會The Island Evangelical Community Church於去年2月以7.5億元購入業權，擬改建成教會及社區會堂。

康署：倘願捐招牌等 會考慮接收

對於政府會否保留新光戲院的霓虹燈招牌等，康文署昨回覆稱，如擁有人有意向署方轄下博物館提出捐贈建議，博物館會樂意按蒐集館藏的程序考慮。新光戲院雖已結業，但市民仍可藉虛擬實景（VR）追憶。本地機構聯合傳訊香港有限公司以720度VR全景導覽呈現戲院大堂、波波燈等，市民即日起可到新光戲院官網觀賞。